ARTICLE 370: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से राजनीतिक हलचल तेज है। राज्य में हिंसा न भड़के इसके लिए धारा 144 लागू की गई है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच ट्वीटर पर ‘कश्मीर विद मोदी’ ट्रेंड करने पर सीपीआई (एम) नेता और पश्चिम बंगाल के राजगंज से पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सलीम ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल के जरिए ट्वीट किया ‘ट्वीटर पर ‘कश्मीर विद मोदी’ कैसे ट्रेंड कर सकता है जबकि राज्य में सभी तरह के कम्यूनिकेशन के साधन को बंद कर दिया गया है।’

उन्होंने आगे कहा ‘भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की आईटी सेल और ‘गोदी मीडिया’ को यह हक किसने दिया कि वह कश्मीर का प्रतिनिधित्व करें।’ सलीम ने बकायदा ट्वीटर पर ट्रेंड करने वाले टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट भी अपने ट्वीट के साथ शेयर किया। स्क्रीनशॉट में ‘कश्मीर विद मोदी’ ट्रेंडिंग टॉपिक्स में चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था।

How can “Kashmir With Modi” trend on Twitter when the state has been cut off from all forms of communication?

Who gave the authority to BJP IT cell and ‘Godi Media’ to represent Kashmir? #EndKashmirBlockade pic.twitter.com/HfIqs3PQ3L

