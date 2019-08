गुरुवार से ही ट्विटर पर #ArrestBarkha ट्रेंड करने लगा। इस हैशटैग के साथ ही ट्विटर यूजर्स पत्रकार बरखा दत्त की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। दरअसल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से 370 के खात्मे के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वह कभी अमेरिका से मध्यस्थता करने की गुहार लगा रहा है तो कभी यूएन से फरियाद कर रहा है। कश्मीर मुद्दे पर पिछले महीने भर में भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर बरखा दत्त ने एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल से शेयर किया था। इस वीडियो में बरखा की कुछ बातों पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए और बरखा दत्त की गिरफ्तारी की मांग करने लगे।

बरखा दत्त ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि 370 के खात्मे के बाद से अब तक की स्थिति पर बात करें तो हर जगह भारतीय पीएम मोदी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत की जीत हुई है। अब ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचता है।

बरखा ने वीडियो में आगे ये कहा कि पाकिस्तान के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। भारत सरकार को पाकिस्तान के इस ऑप्शन से सावधान भी रहना चाहिए। पाकिस्तान के पास एकलौता ऑप्शन ये है कि वो घाटी में फिर से पुलवामा जैसा हमला कर सकता है या फिर किसी बड़े आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकता है।

लोगों को बरखा दत्त की इसी बात पर आपत्ति हुई। लोग लिखने लगे कि इस तरह से कोई भारतीय पत्रकार पाकिस्तान को ये कैसे बता सकता है कि उसके पास सिर्फ भारत पर टेरर अटैक करने का ही रास्ता बचा है। लोगों ने ट्विटर पर #ArrestBarkha के साथ वीडियो क्लिप शेयर करते हुए बरखा दत्त को लताड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते #ArrestBarkha ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा।

