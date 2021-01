रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) और BARC के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता (Partho Dasgupta) की बीच की कथित व्हाट्सएप (WhatsApp) चैट्स वायरल हो रहे हैं। इस चैट के कई हिस्सों को लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं।

वायरल व्हाट्सएप चैट्स को लेकर अर्णब गोस्वामी को ट्रोल भी किया जा रहा है। कांग्रेस के यूथ विंग एनएसयूआई ने तो लीक चैट्स के आधार पर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। लोग अर्णब गोस्वामी को ट्रोल करते हुए लिख रहे हैं कि ये पुलवामा में शहीद हुए भारतीयों सैनिकों की मौत पर भी खुश हो रहे थे।

दरअसल 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के करीब एक CRPF काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। उस दिन पार्थो दासगुप्ता के साथ अपनी कथित बातचीत में गोस्वामी पहले कहते हैं कि उनका चैनल कश्मीर में साल के सबसे बड़े आतंकी हमले पर 20 मिनट आगे थे। फिर गोस्वामी कथित तौर पर अपने चैनल की कवरेज पर कहते हैं कि इस हमले पर हम जीत गए हैं। लोग अर्णब की इस बात पर उन्हें यूं ट्रोल कर रहे हैं:

Arnab Goswami is just a minion working under Modi and Amit Shah.

He has no emotions or feelings. That’s why he finds it to be a cause of celebration that 40 Indian soldiers were killed by one terrorist.

Because it will increase his channel’s TRP. #ArnabExposedPulwama — Manish kumar (@ma42790609) January 18, 2021

One Law for Umar Khalid

One Law for Arnab Goswami Arnab is caught sharing military secrets, for which he can be arrested under OSA, NSA & UAPA SC is not bothered about Arnab buying judges as well What has Umar done? Govt uses UAPA to harass him & others One Nation, One Law? — Srivatsa (@srivatsayb) January 17, 2021

Arnab Goswami after Pulwama attack “This attack we won like crazy” https://t.co/d6zufgN0OX — Uzair Hasan Rizvi (@RizviUzair) January 17, 2021

When this #40Soldiers got killed #ArnabGoswami rejoiced and said

“This attack we won it like crazy” refering to TRP his channel would get out of this incident.

BJPRSS say he is a nationalist journalist.

So India say RSSBJP is an anti-national gang

Sorry Soldiers pic.twitter.com/5tVcxisUpO

— Deepak Khatri (@Deepakkhatri812) January 18, 2021

When whole nation was mourning the Martyrdom of 40 bravehearts, #ArnabGoswami was enjoying the TRP and BJP-RSS were gearing up to get political mileage. @AkashSharmaINC @NSUICG pic.twitter.com/jDh82BdaQj — ASLAM MIRZA NSUI । (@AslamkhanNSUI) January 18, 2021

Arnab Goswami was found “happy” in the chat of “Whatsapp University” after the killing of soldiers in “Pulwama”. My Direct Question to Mr. Modi

Is “nationalism” that “treason”? #AntiNationalBJPArnab#ArnabExposedPulwama — Ankita (@Ankita__INC) January 18, 2021

पुलवामा में हुए इस आतंकी हमले के बाद भारतीय वायु सेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जवाबी हमला किया था। बालकोट स्ट्राइक से तीन दिन पहले 23 फरवरी 2019 को गोस्वामी कथित तौर पर दासगुप्ता को बताते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब दासगुप्ता पूछते हैं कि क्या उनका मतलब दाऊद से है, तो अर्णब जवाब देते हैं कि नहीं सर, पाकिस्तान। इस बार कुछ बड़ा किया जाएगा।

अर्णब गोस्वामी पर चैट के इस हिस्से को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। लोग लिख रहे हैं कि अर्णब को पहले ही कैसे पता चल गया था। इसके अलावा ये भी लिखा जा रहा है कि अगर अर्णब को पता भी था तो उन्होंने सेना की इतनी बड़ी कार्रवाई की बात पहले ही क्यों लीक कर दी।

बता दें कि जो चैट्स वायरल हो रहे हैं ये पार्थो दासगुप्ता के TRP स्कैम मामले में दायर की गई सप्लीमेंटरी चार्जशीट का हिस्सा हैं। पार्थो दासगुप्ता को TRP स्कैम मामले में पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था।

