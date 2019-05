गुरुवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इस दौरान विभिन्न न्यूज चैनल्स पर नतीजों को लाइव और तेजी से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी तेजी के चक्कर में रिपब्लिक टीवी पर मशहूर पत्रकार अर्नब गोस्वामी सनी देओल की जगह सनी लियोनी का नाम ले गए। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि सनी लियोनी…सनी देओल लीड कर रहे हैं। हालांकि तुरंत ही उन्होंने अपनी गलती सुधार ली थी, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स के लिए ये गलती ही काफी है, उसे वायरल करने के लिए। सोशल मीडिया यूजर्स अर्नब गोस्वामी की इस गलती पर जमकर मजे ले रहे हैं।

इतना ही नहीं खुद सनी लियोनी ने भी ट्वीट कर इस पर मजेदार प्रतिक्रिया दी है। सनी लियोनी ने ट्वीट कर लिखा कि “कितनी वोटों से बढ़त ले रही हूं…???” वहीं सनी लियोनी के इस ट्वीट पर कंडोम बनाने वाली कंपनी मैनफोर्स ने भी ट्वीट किया। मैनफोर्स कंडोम कंपनी ने ट्वीट कर लिखा कि ‘सनी लियोनी, उम्मीद है कि तुम हमारे दिमाग में इतनी दौड़ लगाने के बाद नहीं थकी होगी।’ इसके साथ ही कंपनी ने इस ट्वीट के साथ एक स्क्रीन शॉट भी लगाया, जिसमें लिखा गया है कि ‘प्रिय अर्नब, हम समझते हैं कि वह (सनी लियोनी) हमेशा हमारे दिमाग में रहती हैं।’

Leading by How many votes ???? 😉

@SunnyLeone Hope you’re not tired with all the running that you do in our minds. pic.twitter.com/a3rVI4we1X

— Manforce Condoms (@ManforceIndia) May 23, 2019