Republic TV की एंकर ने पूछा- किसानों के लिए टेंट कहां से आए? लोगों ने कर दिया ट्रोल

नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 40 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें मान नहीं लेती तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को देश के दूसरे हिस्सों के किसानों का भी समर्थन मिल रहा है।

पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती ढंड और बारिश से बचने के लिए धरनास्थल पर किसानों के लिए टेंट लगाए गए हैं। तमाम किसान इन्हीं टेंट में रात गुजार रहे हैं। किसानों के लिए सड़कों पर लगे टेंट की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल भी है। इन्हीं तस्वीरों में से एक को रिपब्लिक टीवी की एंकर ने ट्वीट किया। ट्वीट कर एंकर ने पूछा कि ये टेंट कहां से आ रहे हैं कोई जवाब?

महिला एंकर के इस ट्वीट पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया। ट्रोल करने वाले लिख रहे हैं कि किसानों के टेंट पर सवाल पूछने वाले सरकार से उनकी मौत पर भी एक सवाल पूछते। वहीं ऐसे ही दूसरे यूजर्स ने लिखा कि आपको किसानों के टेंट तो दिख रहे हैं लेकिन उनकी मौत नहीं दिख रही है।

You are blinded by power and ego. You can’t see the martyred dead bodies of around 60 farmers but you can see the tents. First remove the log from your own eyes, then you will be able to see clearly to remove the speck from your brother’s eye. #ModiMurderingFarmers https://t.co/VYr6QX9Jqo

— Blaise D’Souza (@TheSouzaBlaise) January 5, 2021