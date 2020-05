गुरुवार 28 मई को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल पुलवामा के राजपुरा रोड पर शादीपुरा के पास सुरक्षाबलों को एक सफेद रंग की संदिग्ध सेंट्रो कार मिली। इस कार से IED (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बरामद किया। कार के अंदर ड्रम में एक्सप्लोसिव रखा था। एक्सप्लोसिव्स से लदी कार का पता चलने के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास का इलाका खाली करा लिया। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कार को उड़ा दिया। इशके साथ ही इस बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया।

इसी मुद्दे पर हिंदी न्यूज चैनल ईर भारत (R Bharat) पर एक लाइव डिबेट शो हो रहा था। इस डिबेट में बतौर पैनलिस्ट दूसरे मेहमानों के साथ ही एम एस बिट्टी और पाकिस्तान के इफ्तिकार चौधरी भी शामिल थे। डिबेट में एक वक्त ऐसा आया कि एम एस बिट्टा पाकिस्तानी पैनलिस्ट को भाले जैसी चीज दिखाते हुए कोसने लगे।

एम एस बिट्टा के जवाब में पाकिस्तान के इफ्तिकार चौधरी भी किसी रॉकेट या मिसाइल की प्रतिमूर्ति दिखा बहस करने लगे। बिट्टा और चौधरी के बीच जबरदस्त बहस हुई। दोोनं एक दूसरे को बर्बाद करने की धमकी देते हुए भारत और पाकिसतान के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे।

इस डिबेट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर लोग आर भारत चैनल और इस डिबेट शो के एंकर अरनब गोस्वामी को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि अरनब और उनके रिपब्लिक टीवी जैसे तमाम चैनल्स हर रोज दर्शकों का यूं ही मजाक उड़ाते हैं। लोग लिख रहे हैं कि न्यूज चैनल्स को इन लोगों ने सर्कस बनाकर रख दिया है।

वहीं बहुत से यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि कोरोना से कोई मरे ये ना मरे लेकिन न्यूज चैनल्स पर ऐसी चीजें देख वह सदमे से जरूर मर जाएगा। वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि ऐसे न्यूज चैनल्स का लाइसेंस छीन कर उन्हें एंटरटेनमेंट चैनल का नाम दे देना चाहिए।

