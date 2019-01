बंदूकधारी ने पीएम के घर की खाने की डिलिवरी, लोग उड़ाने लगे मजाक

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के खिलाफ बुधवार (16 जनवरी, 2019) को संसद में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बेशक गिर गया हो लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट एक और वजह से भी लोगों के बीच सुर्खियों में बना रहा। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें एक सुरक्षाकर्मी पीएम के घर खाने की डिलिवरी करने जाते हुए देखा गया। 12 सेकंड के इस वीडियो एक शख्स एक हाथ में बंदूक ताने और दूसरे हाथ खाने का पैकेट लेकर पीएम हाउस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो तब का बताया जाता है कि थेरेसा सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। हालांकि प्रधानमंत्री टेरेसा मे के खिलाफ बुधवार (16 जनवरी, 2019) को संसद में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गया। संसद में 325 सांसदों ने उनके पक्ष में मतदान किया जबकि 306 वोट उनके विपक्ष में पड़े। सरकार बचे रहने की सूरत में पीएम ने सांसदों से अपील की कि वे अपने ‘निजी हितों को दरकिनार’ कर ब्रेक्जिट के लिए ‘मिलकर रचनात्मक तरीके से काम’ करें। टेरेसा मे 19 मतों के अंतर से जीत गईं। इससे पहले उनकी सरकार को यूरोपीय संघ से बाहर जाने के लिए ब्रेक्जिट समझौते को लेकर संसद में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा था।

वहीं पीएम के घर खाने की डिलिवरी करने वाला सुरक्षाकर्मी का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब मजे लिए। लोगों ने तरह-तरह के मेमे शेयर कर पीएम का उपहास उड़ाया। एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा कि यह आर्म्ड फोर्स की सुरक्षा में आते हुए स्नैक्स हैं। एक ट्वीट में लिखा, ‘मुझे इस काम के लिए रख लें। मैं अपनी खुद की बंदूक भी लाऊंगा।’ व्हाट डक लिखते है, ‘बिल्कुल निश्चित रूप से भोजन की इतना सुरक्षा दी जानी चाहिेए।’ डेविट वीडियो शेकर लिखते हैं, ‘मैं..जब काम की जगह पर स्नैक्स मंगाया, मुझे मालूम था कि लोग मुझसे मांगेंगे।’ एक ट्वीट में लिखा गया, ‘मैं…जब मुझे पता चला कि भाई घर पर ही है और मेरा पास फ्रेश खाना है।’

जानना चाहिए कि अविश्ववास प्रस्ताव गिरने के बाद मे ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर कहा कि सरकार ने संसद में विश्वास जीत लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब ‘हम सब को ब्रेक्जिट पर आगे काम करने पर ध्यान केंद्रित करना‘ चाहिए। मे ने कहा, ‘ब्रितानी लोग चाहते हैं कि हम ब्रेक्जिट समझौता जल्द से जल्द कर लें और उनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी ध्यान दें।’ (भाषा इनपुट के साथ)

It’s a “snacks arriving under armed guard” kind of day in Westminster pic.twitter.com/yow4B9GUdr

— Andy Silke (@andysilke) January 15, 2019