Armed Forces Flag Day पर सेना के लिए विराट कोहली और पुजारा ने दिया ये संदेश, आप भी सुनिए

आज यानी 7 दिसंबर, 2017 को भारत सशस्‍त्र सेना झंडा दिवस मना रहा है। देश की सुरक्षा में सशस्‍त्र बलों के योगदान को देखते हुए इस दिवस की शुरुआत साल 1949 से की गई थी। तब से हर साल 7 दिसंबर को सशस्‍त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस समारोह का मकसद नागरिकों में सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के प्रति सम्‍मान व उनके परिवारों की देखभाल की जिम्‍मेदारी की भावना पैदा करना है। राजनेताओं से लेकर मनोरंजन जगत की हस्तियों ने भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम किया है। भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से कप्‍तान विराट कोहली और चेतेश्‍वर पुजारा ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर झंडा दिवस की बधाई दी है। वीडियो में विराट ने कहा, ”सशस्‍त्र सेना झंडा दिवस के लोगो को जर्सी पर लगाकर बेहद गर्व हुआ। खासतौर से राष्‍ट्रगान के समय जब हमने बैज जर्सी पर लगाया तो एहसास हुआ कि सैनिकों के बलिदान का क्‍या महत्‍व है। देश की रक्षा में वे चौबीसों घंटे लगे रहते हैं ताकि हम शांति से रह सकें। वे कई सालों से ऐसा करते आ रहे हैं और हम उन्‍हें अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमें लगता है कि आप असली हीरो हो। देश के लिए आप जो करते हैं, उसके लिए शुक्रिया। अगर मौका मिला तो हम जरूर आप (सैनिकों से) मिलना पसंद करेंगे।” इसके बाद पुजारा ने माइक लिया और कहा, ”ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। सैनिकों के बारे में बात करना, वे कई कुर्बानियां देते हैं। उन्‍हें विश करना ही सम्‍मान की बात है।”

#TeamIndia Captain @imVkohli and batsman @cheteshwar1's message on the #ArmedForcesFlagDay pic.twitter.com/k5Ch3vCQ7E

— BCCI (@BCCI) December 7, 2017