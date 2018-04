April Fool’s Day: अकालियों ने पंजाब सरकार के नाम पर बांटे डमी फोन और नकली नोट

शिरोमणी अकाली दल (SAD) के कार्यकर्ताओं ने अप्रैल फूल के दिन की आड़ लेते हुए पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। एसएडी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का अप्रैल फूल के दिन मजाक बनाते हुए जनता को डमी स्मार्ट फोन और नकली नोट बांटे हैं। अकाली दल का कहना है कि ऐसा करके वह अमरिंदर सिंह को यह बताना चाहते हैं कि उन्होंने पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाया है। आपको बता दें कि जो फेक स्मार्ट फोन बांटे गए हैं, उनमें सीएम की तस्वीर लगी हुई है और स्क्रीन पर ‘स्मार्ट फोन चाहता था पंजाब कैप्टन की सरकार’ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो नकली नोट बांटे गए हैं उनमें ‘भारतीय मनोरंजन बैंक’ लिखा हुआ है। अकाली दल ने 200, 50 और 2000 के नकली नोट बांटे हैं। कुछ नोटों पर ‘मैं हूं करोड़पति’ लिखा हुआ है।

सोशल मीडिया पर इस वक्त डमी फोन और नकली नोटों की तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। ट्विटर पर कई लोग इन तस्वीरों पर मजे ले रहे हैं। एक यूजर का कहना है कि अकाली दल के लोगों को नकली नोट बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, यह एक अपराध है और अप्रैल फूल के नाम पर छूट नहीं दी जा सकती। एक यूजर ने लिखा, ‘मतदाताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर राजनीतिक पार्टी सरकार को परेशान करने के लिए इस तरह की गंदी राजनीति करती ही है, चाहे वह कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। असली परेशानी तो केवल जनता को ही होती है। शर्म करो।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘भारतीयों के लिए यह आधिकारिक जुमला दिवस है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘नरेंद्र मोदी सरकार का चौथा साल चल रहा है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने के वादे का क्या हुआ? इसका जवाब फोटो के साथ दें।’

Amritsar: Shiromani Akali Dal (SAD) workers distribute dummy smart phones & fake currency in the name of #Punjab govt, say, 'On #AprilFoolsDay, we want to remind Captain Amarinder Singh that he has fooled people.' pic.twitter.com/Mdpqwpx3cM — ANI (@ANI) April 1, 2018

Voters must see,every opposition party has same dirty tactics to disturb the ruling govt, be it Congress or BJP. Sufferers r citizens.Shame — Pankaj Sinha (@psinha18) April 1, 2018

They should be arrested distribution of fake currency is crime April Fool is not excuse — aneesh (@aneeshvkoshy) April 1, 2018

In any case, agitations fake currency should not be used, printed. — Sujit (@Sujitbombay) April 1, 2018

Hahahahha today is officially jumla divas for all Indians — firoz Ahmed (@firozdtl) April 1, 2018

@Akali_Dal_ Fourth year is running, What's the status of 100 Smart cities promised by PM Narendra Modi? Reply with pictures. — HIMESH TRIVEDI (@TrivediHimesh) April 1, 2018

आपको बता दें कि अकाली दल का यह हमला पंजाब सरकार द्वारा कल्चरल कमीशन के गठन के ठीक एक बाद किया गया है। कैप्टन की सरकार ने इस कमीशन का गठन एंटी-सोशल मैसेज, अश्लीलता, हिंसा और ड्रग्स के खिलाफ किया है। इस की अध्यक्षता खुद सीएम कैप्टन करेंगे। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू इसके उपाध्यक्ष होंगे।

