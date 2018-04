April Fool’s Day: यूपी पुलिस का मजाकिया अंदाज, बॉलीवुड के खलनायकों को यूं दी अप्रैल फूल की बधाई

उत्तर प्रदेश पुलिस ने बॉलीवुड के खलनायकों को काफी मजाकिया अंदाज में अप्रैल फूल की बधाई देते हुए यूपी के बदमाशों को चेताया है। यूपी पुलिस ने ट्विटर पर बॉलीवुड के खलनायकों की एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा है, ‘कुछ तो कारण होगा कि विलेन अंत में मर जाता है।’ पुलिस द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में बॉलीवुड की फिल्मों में खलनायकों का रोल निभाने वाले एक्टर्स की तस्वीरें हैं। इसमें कई हिंदी फिल्मों में विलेन का रोल निभाने वाले दिग्गज कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और अमरीश पुरी की तस्वीरें लगी हुई हैं। इसके साथ ही इस पोस्टर में वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई में गैंग्स्टर का रोल निभाने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और इमरान हाशमी की फोटो भी लगी हुई हैं। साथ ही इन सभी खलनायकों के डायलॉग्स भी पोस्टर में लिखे हुए हैं। पुलिस ने इन डायलॉग्स पर तंज कसते हुए लिखा, ‘ऐसी डींगे मारने वाले हर अपराधी को आज का दिन मुबारक।’

सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है। ट्विटर यूजर्स का एक धड़ा इस तस्वीर को देखने के बाद यूपी पुलिस की तारीफ कर रहा है। एक यूजर ने लिखा है कि पुलिस अपराधियों के लिए विलेन बन चुकी है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोग इसी तरह से अपना काम करते जाइए।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘क्योंकि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक न एक दिन उसे फूटना ही होता है और ये चोर, उचक्के किस खेत की मूली हैं।’

#uppolice now real villan for criminals….

Good work you’re doing @Uppolice under @myogiadityanath guidance… keep continue good work…! Proud on you

