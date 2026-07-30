आजकल का युवा हाथ में कलाई वाली घड़ी से ज्यादा स्मार्ट वॉच पहनने लगा है। युवाओं की पसंद स्मार्ट वॉच इसलिए भी बनती जा रही है क्योंकि उसमें टाइम के अलावा फिटनेस ट्रैकर और कॉलिंग के ऑप्शन भी मिलने लगे हैं। इन फीचर्स से क्या लाभ हो सकता है ये आपको अमेरिका की एक घटना से पता चल जाएगा। दरअसल, अमेरिका के सिनसिनाटी (ओहायो) में रहने वाले एक शख्स की जान उसकी एप्पल वॉच की वजह से बच गई।

कैसे एप्पल वॉच ने बचाई जान?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहम्मद इस्लाम नाम का एक व्यक्ति अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकने के दौरान गिर पड़ा। यह उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था अगर उनकी एप्पल वॉच फॉल डिटेक्शन फीचर के जरिए इमरजेंसी सर्विस को ऑटोमैटिक अलर्ट न भेजती। एप्पल वॉच के इस अलर्ट की वजह से उस व्यक्ति को सही वक्त पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बच गई।

बेटी ने गिफ्ट की थी वॉच

मोहम्मद इस्लाम को अटैंड करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़ों में खून का क्लॉट जम गया था जो इलाज के दौरान खत्म कर उन्हें बचा लिया गया। डॉक्टरों ने ही बताया कि उन्हें सही समय पर इलाज मिला इसलिए वह बच गए और ऐसा सिर्फ स्मार्टवॉच की वजह से हो पाया। सबसे अच्छी बात यह थी कि यह एप्पल वॉच मोहम्मद इस्लाम को उनकी बेटी ने गिफ्ट की थी। यह घटना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है।

मोहम्मद इस्लाम घटना के वक्त क्या महसूस कर रहे थे?

पीपुल मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना ओहायो के सिनसिनाटी में इस्लाम के घर के बाहर हुई, जहां वह उस वक्त घर में अकेले थे। इस्लाम ने बाद में मैगजीन को बताया कि वह गिरने के बाद उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इस्लाम ने सिनसिनाटी के एक टीवी स्टेशन को बताया कि गिरने के तुरंत बाद का उन्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन गिरने के बाद उन्होंने उठने की कोशिश की थी लेकिन उठ नहीं पाए।

स्मार्टवॉच ने कैसे दिया इमरजेंसी अलर्ट?

मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि कैसे वह जमीन पर पड़े हुए थे और उन्हें होश नहीं आया था। वह हिल नहीं पा रहा था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने अपने घर के पास इमरजेंसी सायरन की आवाज सुनी। उसे बाद में ही पता चला कि क्या हुआ था। उसकी Apple Watch ने हादसे को पहचान लिया यह पता लगा लिया था कि वह कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और अपने आप इमरजेंसी सर्विस से कॉन्टैक्ट कर लिया।

Apple Watch कैसे काम आई

People की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple का फॉल-डिटेक्शन फीचर गंभीर रूप से गिरने पर उसकी पहचान करने के लिए बनाया गया है। अगर पहनने वाला बिना हिले-डुले रहता है और वॉच के ऑन-स्क्रीन संकेतों का जवाब नहीं देता है तो यह अपने आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर सकता है और यूजर के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को अलर्ट कर सकता है।

Apple Watch इस्लाम की बेटियों का दिया हुआ गिफ्ट था। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर राहत और खुशी हुई कि जब वह खुद मदद के लिए कॉल नहीं कर पा रहे थे तब स्मार्टवॉच ने अपने आप मदद के लिए कॉल किया।

‘वेस्ट-गुनहिया’, पेपर लीक बहस के बीच संसद में गूंजे Gen Z के ये शब्द, जानिए क्या है इसका मतलब?

सबसे ज्यादा Waste Guna Huiya वायरल हुआ जबकि इसका कोई मतलब भी नहीं है। इसके पीछे वजह है कि यह बोलने में मजेदार लगता है। यह सिर्फ एक वायरल मीम है। युवा अब गंभीर मुद्दे पर भी अपनी भाषा में सड़क से संसद तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक जैसे मामले को भी युवाओं ने नारों की जगह मीम्स की भाषा सुनी। इसमें “Delulu” औऱ “Clock It भी खूब चले। खैर, आपको इनमें से कौन सा शब्द ज्यादा मजेदार लगा। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…