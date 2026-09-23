यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की बेटी पद्मजा ने अपने 8वें जन्मदिन पर लखनऊ चिड़ियाघर में एक जिराफ़ को गोद लिया। अपर्णा यादव ने इसके पीछे काफी भावुक करने वाली वजह बताई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

अपर्णा यादव कहती हैं, “मेरे पति को हमेशा से जानवरों से लगाव रहा है। मेरा मानना ​​है कि जो भी कर सकता है, उसे आगे आना चाहिए और इस तरह जानवरों की सेवा करनी चाहिए। मेरे पति का हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि जानवरों की सेवा के लिए हम चाहे कितना भी कर लें, वह कभी काफ़ी नहीं होता।

इंसान भूख, प्यास, ठंड या गर्मी लगने पर अपनी ज़रूरतें बता सकते हैं, लेकिन जानवर बोल नहीं सकते। इसीलिए हमें उनकी सेवा और देखभाल करनी चाहिए।” मेरे पति प्रतीक का जानवरों से क्या लगाव था और यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग उन्हें जानते हैं वे इस बात से वाकिफ हैं।

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जन्मदिन मनाने का यह अनोखा और दिल छू लेने वाला तरीके की लोग सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने अपनी बेटी पद्मजा के 8वें जन्मदिन पर लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में मनाया और वहां की सबसे पसंदीदा जिराफ ‘सुजाता’ को गोद लिया। बेटी एक दिन पहले ही अपनी मां के साथ चिड़ियाघर घूमने आई थी।

वहां उन्हें जिराफ सुजाता इतनी पसंद आई कि उन्होंने मां से जिद की। बेटी की इस मासूम सी इच्छा को पूरा करने के लिए अपर्णा यादव ने मंगलवार 22 सितंबर को सुजाता को गोद लेने का फैसला किया और उसके रख-रखाव के लिए 5 लाख 51 हजार रुपये का चेक चिड़ियाघर प्रशासन को सौंपा। इस शुभ अवसर पर अपर्णा यादव ने zoo में ही मौजूद स्कूली बच्चों और कर्मचारियों के बीच बेटी का केक काटा।

पति प्रतीक यादव की याद में लिया फैसला

अपर्णा यादव ने बताया कि यह सिर्फ एक जन्मदिन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। उनके दोनों बच्चों की इच्छा थी कि अपने स्वर्गीय पिता प्रतीक यादव की स्मृति में किसी जानवर को गोद लिया जाए। प्रतीक यादव खुद पशु प्रेमी थे। “हम चाहते हैं कि उनकी पशु सेवा की परंपरा आगे भी बनी रहे। राजश्री ने अपने जन्मदिन पर खुद सुजाता को चुना है।

जिराफ को गोद लेने में कितना खर्च है?

देश के कई बड़े चिड़ियाघरों में ‘Animal Adoption Scheme’ चलती है। इसमें आप किसी जानवर को घर नहीं ले जाते, बल्कि एक साल तक उसके खाने-पीने और देखभाल का खर्च उठाते हैं। बदले में आपके नाम की पट्टी उसके बाड़े पर लगती है। जिराफ इस स्कीम का सबसे महंगा जानवर माना जाता है, लखनऊ या बेंगलुरु जू में एक जिराफ को गोद लेने का खर्च करीब 3 लाख रुपये सालाना है।

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