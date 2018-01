Ind vs SA 1st Test: विराट कोहली के आउट होते ही अनुष्का शर्मा पर टूट पड़े ट्रोल्स, बोले- अब पूरी सीरीज़ में सुनेंगी ये

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली के सस्ते में आउट होने पर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को ट्रोल किया जा रहा है। इस मैच में विराट कोहली मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच देखने के लिए अनुष्का शर्मा भी मैदान में दर्शक के रूप में मौजूद थीं। साउथ अफ्रीका के 286 रनों पर सिमटने के बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी थी। टीम के ओपनर मुरली विजय और शिखर धवन सस्ते में आउट हो गए। सलामी जोड़ी के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए लेकिन वो भी केवल 5 रन बनाकर चलते बने। विराट के आउट होते ही अनुष्का शर्मा ट्रोल होने लगीं। लोग लिख रहे हैं कि विराट को खेल पर कंसनट्रेट करना चाहिए ना कि अनुष्का के साथ लंच करने के लिए। कुछ लोगों ने लिखा कि विराट कोहली पूरी सीरीज़ में खराब खेलेगा औऱ हर बार अनुष्का शर्मा को लोग सुनाएंगे।

Virat Kohli cant afford to get a duck in cricket, so he got one at home. #VirushkaWEDDING #Virushka — Paddy (@Paddyyar) December 18, 2017

Anushka : Baby second honeymoon ke liye kaha jayenge?

Virat: India me hi kuch plan karate hai.

Anushka: why?

Virat: I can give my best in home conditions only.#INDvSA #Virushka — Paddy (@Paddyyar) January 5, 2018

* Virat Kohli gets out on Zero * Anushka Sharma: Thank you darling for promoting my upcoming film — Sunil- The Cricketer (@1sInto2s) January 1, 2018

Virat has to concentrate on cricket at Capetown not on lunch with Anushka Sharma — devarsh (@devarsh39) January 6, 2018

Sach toh yeh hai ki puri series mein #ViratKohli kam run banyega…

Aur puri series mein gaaliyan #AnushkaSharma khaayegi. Maano yaa naa maano India in Overseas is flop.#SAvIND — Khooni (@KhooniBhai) January 5, 2018

शुक्रवार से शुरू हुए पहले टेस्ट मैच में अनुष्का शिखर धवन की पत्नी आयशा धवन, रोहित शर्मा की वाइफ रीतिका सजदेह, भुवनेश्वर कुमार की वाइफ नुपूर नागर और मुरली कार्तिक की वाइफ निकिता के साथ नजर आईं। 11 दिसंबर को इटली के टस्कनी में शादी के बाद विराट और अनुष्का ने 21 दिसबंर को दिल्ली में और 26 नवंबर को मुंबई में रिसेप्शन दिया था। 27 नवंबर को अनुष्का पूरे भारतीय टीम के साथ साउथ अफ्रीका रवाना हो गई थीं।

Anushka Sharma along with Aesha Dhawan, @ritssajdeh and other WAGs at stadium today #IndvsSA pic.twitter.com/JzfrTUHCoL — Virushka FC™ (@VirushkaWorld) January 5, 2018

केपटाउन से दोनों की बहुत सी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी शॉपिंग करते हुए तो कभी डांस करते हुए दोनों क्लिक हो ही जाते हैं।खबरों के मुताबिक, अनुष्का जल्द भारत लौट आएंगी। उन्हें आनंद एल राय की फिल्म जीरो के अगले शेड्यूल की शूटिंग करनी है। फिल्म इस साल 21 दिसंबर को रिलीज होगी। फरवरी में वरुण के साथ फिल्म सुई धागा की शूटिंग भी अनुष्का शुरू करेंगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App