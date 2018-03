अखबार में छपे इंटरव्यू को देख भड़क गईं अनुष्का शर्मा, ट्विटर पर लगाई झाड़

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने एक मशहूर बंगाली अखबार को झाड़ लगाई है। अखबार पर अनुष्का के गुस्से का कारण बना है एक इंटरव्यू। अखबार ने ये बता कर इंटरव्यू छापा है कि उन्होंने अनुष्का शर्मा से बात की है। वहीं अनुष्का का कहना है कि मैंने इस अखबार से ना तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बात की है और ना ही इसे कभी कोई इंटरव्यू दिया है। दरअसल Ei Samay नाम के इस अखबार ने विराट और अनुष्का शर्मा की एक तस्वीर छापी है। तस्वीर के लिए अखबार के हवाले से अनुष्का का बयान है- ‘कुछ चीजें ऐसे ही हो जाती हैं, ये तस्वीर भी उसी में से एक है।’ अनुष्का शर्मा ने अखबार की कटिंग पोस्ट करते हुए ट्वीट कर अखबार को झाड़ लगाई है। अनुष्का ने शुक्रवार को लिखा- ये बेहद हैरान करने वाला है कि एक प्रतिष्ठित अखबार ने मेरा ऐसा इंटरव्यू छाप दिया जो मैंने कभी दिया ही नहीं। मैं ये बात साफ करना चाहती हूं कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इस अखबार या फिर किसी अन्य को कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। ये मामला दिखाता है कि कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से आपकी आजादी का फायदा उठाया जाता है।

It is SHOCKING to see a completely fabricated interview of mine in a reputed publication like @Ei_Samay. This is to clarify that I have NEVER done an interview on my personal life with them or with anyone else. Just shows how carelessly your personal freedom is looked at by them. pic.twitter.com/ncmcuuJvVs — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) March 9, 2018

दरअसल अनुष्का और विराट की जिस तस्वीर पर अखबार ने अनुष्का का इंटरव्यू छापा है वो विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट की थी। पिछले महीने विराट जब साउथ अफ्रीका दौरे पर थे तब उन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया था। तस्वीर में अनुष्का और विराट एक दूसरे को बेहद रोमांटिक अंदाज में गले लगाए दिख रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया में आने के बाज जमकर वायरल भी हुई थी। सोशल मीडिया में इस तस्वीर को लेकर बहस छिड़ गई थी कि आखिर ये तस्वीर विरुष्का के शादी से पहले की है या फिर बाद की।

My one and only! ♥️😇♥️ A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli) on Feb 20, 2018 at 12:14am PST

अब जब अखबार द्वारा तस्वीर पर अनुष्का का कथित बयान छापने को लेकर एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने आया है तो उनके फैंस भी अखबार को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि बंगाल में सबसे ज्यादा बिकने वाला एक प्रतिष्ठित अखबार इस तरह की गलती कैसे कर सकता है। वहीं बहुत से यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि हमने तो इस खबर को सच मान कर इसे रिट्वीट भी किया था लेकिन ये तो फर्जी निकली।

@Ei_Samay Shame on you..!! Cooking up stories just out of thin air.. no respect for privacy..??

now have some decency to apologise..!! — Prashant (@imPrushu) March 9, 2018

This is really unexpected from such a reputable Bengali daily. This is one of the best selling dailies in Bengal. Now we got that how they become popular. If this is their strategy to do business then we must ban them. — snehashis kumar (@KumarSnehashis) March 9, 2018

