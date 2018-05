बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का ने मंगलवार को अपना 30वां जन्मदिन मनाया। अनुष्का की शादी के बाद यह उनका पहला जन्मदिन था, उन्होंने पूरा समय अपने पति क्रिकेटर विराट कोहली के साथ ही बिताया। वह उनका मैच देखने बैंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम भी पहुंची थीं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि अनुष्का के पास अन्य एक्टर और एक्ट्रेस द्वारा दिए गए बर्थडे विश का रिप्लाई करने का समय नहीं रहा होगा, लेकिन अनुष्का से हुई चूक बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को जरा भी पसंद नहीं आई। दरअसल, अमिताभ ने मैसेज के जरिए अनुष्का को बर्थडे विश किया था, लेकिन वह उनका जवाब नहीं दे पाईं, जिसके बाद बिग बी ने ट्वीट के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की। हालांकि बिग बी ने यह भी बताया कि अनुष्का का नंबर बदल गया था, जिसके कारण बर्थडे विश का मैसेज उनतक नहीं पहुंच पाया था।

अमिताभ ने ट्वीट कर कहा, ‘अनुष्का मैं अमिताभ बच्चन हूं। मैंने आपको एसएमएस के जरिए 1 मई को बर्थडे विश किया था, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में पता लगा कि आपने नंबर बदल लिया है। मैंने फिर से आपको बधाई संदेश भेजा। आप कल रात के आईपीएल के मैच के दौरान काफी खुश दिख रही थीं।’ अनुष्का को जैसे ही बिग बी की नाराजगी का पता चला उन्होंने ट्वीट कर बर्थडे विश करने के लिए अमिताभ को धन्यवाद कहा। अनुष्का ने कहा, ‘बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपको मेरा बर्थडे याद रहा और आपने मुझे विश किया।’

Thank you so much Sir, for remembering my birthday and sending your kind wishes! (Responding to your sms as I tweet this) https://t.co/dr01PUswIf

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) May 2, 2018