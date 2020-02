नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर शुरु हुआ बवाल उत्तर पूर्वी दिल्ली में अब हिंसक रूप अख्तियार कर चुका है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर, जाफराबाद, और चांदबाग समेत कई इलाकों में सोमवार को जमकर हिंसा हुई। मंगलवार को भी इन इलाकों में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मौजपुर और ब्रह्मपुरी इलाके में पत्थरबाजी नहीं रुक रही है। दिल्ली के इन हिस्सों में हुई हिंसा में अबतक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल भी शामिल हैं। इसके अलावा खबर लिखे जाने तक 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है।

सोशल मीडिया में इस हिंसा की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। लोग इन्हें शेयर करते हुए दिल्ली और केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। इन्हीं सबके बीच फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला किया है।

अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर केजरीवाल पर निशाना साधा है। एक ट्वीट में अनुराग ने केजरीवाल के लिए लिखा- यह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव जीता थ ना? अभी कहां है अरविंद केजरीवाल और उनके आपिए? तुम्हारी दिल्ली जल रही है। क्या अमित शाह ने खरीद लिया है AAP को या खुद ही अपना जमीर बेच आए हो।

इसके अलावा भी अनुराग कश्यप ने दिल्ली के हालात पर अरविंद केजरीवाल को खरी-खोटी सुनाई है। अनुराग ने उन्हें शर्म करने की नसीहत भी दी है।

Shame on you @ArvindKejriwal https://t.co/TqMu45udib

बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में सोमवार के बाद मंगलवार सुबह भी हालात तनावपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब पांच मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। मौजपुर जाफराबाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

Delhi: Police & Rapid Action Force (RAF) personnel hold flag march in Brahampuri area, after stone-pelting incident between two groups in the area, today morning. #NortheastDelhi pic.twitter.com/NkjrSrmBPD

