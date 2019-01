एक्‍टर अनुपम खेर की लेटेस्‍ट फिल्‍म द एक्‍सिडेंटल प्राइम मिनिस्‍टर 18 जनवरी को पाकिस्‍तान में रिलीज हुई। खेर ने फिल्‍म दिखा रहे पाकिस्‍तानी थिएटर्स की लिस्‍ट के साथ यह जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से साझा की। इस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। ज्‍यादातर प्रतिक्रियाओं में अलग-अलग तरीके से उन पर तंज कसा गया। उन पर व्‍यंग्‍य करते हुए किसी ने उन्‍हें पाकिस्‍तान जाने की सलाह दी तो किसी ने पूछा- क्‍या अब राष्‍ट्रवाद भी बिकाऊ हो गया? किसी ने उन पर आरोप लगाया कि पैसे की खातिर आप पाकिस्‍तान में अपनी फिल्‍म रिलीज करवा रहे हैं। इससे बढ़ कर देशद्रोह और क्‍या हो सकता है? खेर के ट्वीट पर आए कुछ कमेंट्स ये हैं-

Mohammed Akhef @MohdAkhefTOI: For the sake of money, you’ve released movie in Pakistan!! इससे बढकर देशद्रोह और क्या हो सक्ता है? I was about to contact you for getting a certificate of patriotism. Today hypocrisy has committed suicide.

Pankaj Tiwary@keh_ke_lunga: Sir kuch paison ke liye aap Pakistan me movie release kar doge? Bhul Gaye uri attack aap? Sahi kaha hai kisine apna kaam Banta bhad me jaye Janta

#Gullyboy@rahulsindhwani: Sir farzi rashtrawad mat dikhao . Dum hai to ban karo pakistan me… Paiso k liye kuch bhi karoge

Mayur Chourasia@MayurCh27278643: Pehle to bohot desh bhakt bn rhe the .ab KUCH paiso ke liye Pakistan me BHI movie realise krne lge

Yash@puriyash41: सरकार के खिलाफ बोलने वालों को पाकिस्तान भेजने वाले ,आज सरकार के हिमायती अपनी फ़िल्म जो भारत मे बुरी तरह पिट चुकी है उस फ़िल्म को लेकर पाकिस्तान गए है पैसा कमाने ,यह लोग दूसरों को देश भक्ति सिखाते है

बाबा आरामदेव@sadanandpradhan: खाते हो पाकिस्तान की और सिखलाते हो देशभक्ति, मेकअप उतर ही जाता है महाशय

बता दें कि अनुपम खेर अक्‍सर पाकिस्‍तान के खिलाफ मुखर रहे हैं। टीवी डिबेट में भी वह पाकिस्तानी कलाकार के भारत में आने के खिलाफ अपनी राय रखते रहे हैं। उनका तर्क रहा है कि पाकिस्‍तान की ओर से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने और गोलीबारी में भारतीय सैनिकों की शहादत जारी रहने के साथ-साथ उससे रिश्‍ता सुधारने की पहल कारगर नहीं होगी। उनके इस रुख का हवाला देकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले सीमा पर मेजर शहीद हुआ है और अनुपम खेर कुछ पैसों के लिए पाकिस्तान में अपनी फिल्‍म रिलीज करवा रहे हैं। 2016 में अनुपम खेर को एक पाकिसतानी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए वीजा नहीं मिला था। तब भी उन्‍होंने पाकिस्‍तान पर निशाना साधा था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App