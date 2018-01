VIDEO: रजत शर्मा के शो में बोले अनुपम खेर- किसी का बाल्टी बनने से अच्छा है मोदी का चमचा बनना

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि मैं किसी दूसरे की बाल्टी बनने से अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चमचा बन जाऊं। अनुपम खेर ने ये बात एक टीवी चैनल को दिये इंटरव्यू में कही। आपको बता दें कि अनुपम खेर खुलकर पीएम मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ करते कई बार नजर आ चुके हैं। कई बार सार्वजनिक मंचों से अनुपम खेर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। वो खुलकर मोदी विरोधियों राजनीतिक दल खासतौर पर कांग्रेस की आलोचना करने में भी गुरेज नहीं करते। इसी मुद्दे पर इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में उनसे सवाल पूछा गया। शो के एंकर ने अनुपम खेर से पूछा कि आप जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफें करते हैं उसे देखते हुए ही लोग आपको उनका चमचा बता देते हैं। एंकर की इस टिप्पणी पर अनुपम खेर थोड़े गुस्साए लेकिन फिर बोलने लगे कि, ‘लोग ठीक बोलते हैं। लोग बिल्कुल सही बोलते हैं कि मैं मोदी का चमचा हूं। किसी और की बाल्टी होने से अच्छा है कि मैं मोदी का चमचा बन जाऊं।’

इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा के साथ अनुपम खेर के इंटरव्यू का ये कार्यक्रम अभी टेलीकास्ट नहीं हुआ है। रजत शर्मा ने अनुपम खेर के साथ हुए इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिपिंग शेयर की है। आपको बता दें कि अनुपम खेर पीएम मोदी का चमचा होने की बात पर एक बार पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं।

‘I am better off as chamcha of Modi than a 'balti' of somebody else’ said @AnupamPkher in #AapKiAdalat. Tune in to the entire episode tonight at 10 @indiatvnews pic.twitter.com/qZu5Y2tHJF

— Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) January 27, 2018