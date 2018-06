हिसाब में हुई गड़बड़ी तो यूजर ने सही कराया, अनुपम खेर ने दिया मजेदार जवाब

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) 2018 की टॉपर कल्पना कुमारी की तरीफ में ट्वीट किया। अनुपम खेर ने ट्वीट में लिखा- ”लो कल्लो बात। .1% किस बात का काट लिया। पर कुछ भी कहो कल्पना कुमारी जी आप ने तो कमाल कर दिया। जय हो।” इस पर जितेंद्र कश्यप नाम के एक यूजर ने रीट्वीट कर दिग्गज अभिनेता का हिसाब सही कराया। यूजर ने लिखा- ”सर यह 0.1% नहीं, 0.01% है। मुझे लगता है कि यह टाइपो एरर है।” अनुपम खेर ने भी यूजर की बात का मजेदार जवाब दिया। खेर ने लिखा- ”टाइपो एरर नहीं है बेटा। हिसाब में बचपन से कमजोर हूं। मुझे सही कराने के लिए धन्यवाद।” बता दें कि सोमवार (4 जून) को सीबीएसई ने एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए आयोजित की जा चुकी परीक्षा के परिणाम घोषित किए जिसमें कल्पना कुमारी सबसे ज्यादा 99.99 परसेंटाइल के साथ टॉपर रहीं। कल्पना कुमारी दिल्ली में रहती हैं लेकिन मूल रूप से बिहार के शिवहर जिले की रहने वाली बताई जा रही हैं।

नीट की परीक्षा बीती 6 मई को आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट पहले 5 जून को आना था लेकिन 4 जून को ही आ गया। इस परीक्षा में देश भर से करीब साढ़े 13 लाख छात्र बैठे थे जिनमें 7,14,562 छात्रों ने यह परीक्षा पास की। कल्पना कुमारी के सबसे ज्यादा 691 नंबर आए हैं। दूसरे नंबर पर तेलंगाना के रोहन पुरोहित रहे जो बहुत ही बारीक अंतर से कल्पना कुमारी से पीछे रहे।

रोहन पुरोहित के 690 नंबर आए। इनकी परसेंटाइल कल्पना की परसेंटाइल 99.999921 के मुकाबले 99.999764 रही। बता दें कि टॉप 10 में शामिल सभी छात्रों की परसेंटाइल में बहुत ही बारीक अंतर रहा। अनुपम खेर को हिसाब समझाने वाले यूजर को भी कुछ यूजर्स हिसाब समझाते दिखे। इनका कहना है कि परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर होता है।

Moreover Sir…99.99 percentile is different from 99.99% …it does not mean she got 99.99%…

It is a percentile not percentage. She could have scored 100/100 in all subjects. It shows that 99.99% of students have scored less than her.

If you know that your score is in the 90th percentile, that means you scored better than 90% of people who took the test.

— सुदर्शन ಸುದರ್ಶನ Sudarshan (@SudiJahagirdar) June 4, 2018