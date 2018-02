सलमान खान ने ट्वीट किया- मुझे लड़की मिल गई, ड्यूरेक्स ने भेज दी शुभकामनाएं

बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान ने सबसे ज्यादा एक सवाल का सामना किया है। ये सवाल है- सलमान आप शादी कब कर रहे हैं? आए दिन इंटरव्यूज़ में, मीडिया में..सोशल मी़डिया में हर जगह सलमान खान के सामने ये सवाल जरूर आता है। सलमान कई बार इस सवाल पर झल्ला भी गए हैं। सलमान ने कई बार तो इस सवाल पर ये जवाब बी दिया कि मेरी उम्र इतनी हो गई है कि अब तो मुझे कोई लड़की मिलती ही नहीं। हालांकि सलमान खान के एक ताजा ट्वीट ने सोशल मीडिया से हलचल मचा दी है। दरअसल सलमान खान ने ट्वीट किया है कि मुझे लड़की मिल गई। सलमान के इस ट्वीट पर उनके चाहने वाले टूट पड़े हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है? क्या किसी फिल्म के लिए लड़की मिली है या फिर सही में शादी करने वाले हो? सलमान के ट्वीट पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ सी आ रखी है। इन्हीं सारे ट्वीट्स में एक ट्वीट कंडोम बनाने वाली कंपनी ड्यूरेक्स का भी है। ड्यूरेक्स ने सलमान खान के लड़की मिल गई वाले ट्वीट पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

आपको बता दें कि ड्यूरेक्स सोशल मीडिया में अपने ट्वीट्स और पोस्ट से पहले बी सुर्खियां बटोरता रहा है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी हुई थी तब भी ड्यूरेक्स ने एक ट्वीट किया था। ड्यूरेक्स का तब का ट्वीट भी काफी वायरल हुआ था। ड्यूरेक्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा था- विराट और अनुष्का को शादी की शुभकामनाएं, हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों के बीच ड्यूरेक्स के सिवा और कोई ना आ पाए।

This #WorldAidsDay, 1st December, let us remind ourselves that prevention is best when there is no cure. Choose protection and live a healthy life! #ProtectionSavesLives

Buy now: https://t.co/ivrhe76Gne pic.twitter.com/BM1OeQ7eTj

— Durex India (@DurexIndia) December 1, 2017