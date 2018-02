दिल्‍ली के रघुवीर नगर में 23 साल के अंकित की गला रेतकर हत्‍या कर दी गई। उसका कुसूर ये था कि वह एक मुस्लिम लड़की से प्‍यार करता था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि युवक की प्रेमिका के पिता, चाचा और मां को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि अलग समुदायों से होने के कारण 20 वर्षीय लड़की के पिता, मां, नाबालिग भाई और चाचा इस संबंध के खिलाफ थे। उन्होंने 23 वर्षीय युवक अंकित को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए धमकाया था। अंकित और लड़की बीते तीन सालों से एक-दूसरे से परिचित थे। दिल्ली पुलिस उपायुक्त विजय कुमार ने बताया कि जांच के अनुसार आरोपियों ने गुरुवार की रात अंकित को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लड़की के नाबालिग भाई को छोड़कर उसके पिता, चाचा और मां को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना गुरुवार रात नौ बजे हुई जिसकी सूचना एक निजी अस्पताल कर्मी ने पुलिस को दी। पुलिस ने कहा कि इस मामले में पीसीआर को कोई काल नहीं की गई थी। घटना के सामने आने के बाद विभिन्‍न क्षेत्रों के लोग इस हत्‍या की निंदा कर रहे हैं। क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ ने कड़े शब्‍दों में इसकी भर्त्‍सना की है।

कैफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”हम किस युग में जी रहे हैं? कोई अपनी पसंद के व्‍यक्ति से प्‍यार और शादी नहीं कर सकता। और यह सब दिल्‍ली जैसे शहरी इलाके में हो रहा है। हत्‍यारों को शर्म आनी चाहिए और न्‍याय होना चाहिए और सबसे जरूरी बात कि यह मानसिकता बदलनी चाहिए। पीसफुल का पी भी नहीं रहा।”

What age are we living in? One can't love and marry the person of his/her choice. And this is happening in an urban city like Delhi. Real shame on the killers and justice must prevail and more importantly this mindset needs to change. #AnkitSaxena . #Peaceful ka P bhi nahi raha — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 4, 2018

कैफ के इस ट्वीट पर लोगों ने भी सहमति जताई और कहा कि हत्‍यारों को सजा होनी चाहिए। अशफाक ने कहा, ”सर, यह ऑनर किलिंग का मामला नहीं हैं। अंकित सक्‍सेना की बर्बर तरीके से हत्‍या की गई क्‍योंकि वह एक मुस्लिम लड़की से रिश्‍ते में था। मैं उस लड़की की बहादुरी को सलाम करता हूं जिसने परिवार के खिलाफ स्‍टैंड लिया।”

देखें लोगों की प्रतिक्रियाएं:

Sir, This is not case of honour killing.. #AnkitSaxena was brutally murdered because he was in relation with a Muslim girl.

I salute the courage of the girl who took the stand against the family. — Asfaq Ahmed Abidi (@AbidiAsfaq) February 4, 2018

Kitna badhiya ho agar sab aisa soche.

Hats off to you for not calling this or any other heinous crime a terrorist or communal attack but rather treating all with one view – Crime. Let law and order take it's course. — Rishi Arya (@rishi011278) February 4, 2018

what a shame sir.. nobody helped them.. even did not call police.. what society are we living in.. atleast a call. — sudhir gehlot (@sudhir88gehlot) February 4, 2018

Sir ji may someone sending you fatwa for these words you become kafir for them and you know what they do with kafirs #peace — Bhupesh Tiwary (@TiwaryBhupesh) February 4, 2018

Sir, i wish people on both sides were as broad-minded as you are. — Devesh Mishra (@Govalkarbhakt) February 4, 2018

True , this is because of lack of modern education only education can change this King of mentality and we must have to cange this. — Nirmal Kumar (@NirmalK20491694) February 4, 2018

