कनाडा के टोरंटो शहर में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का एक रेस्तरा के मालिक द्वारा बेहद ही खास अंदाज में जवाब दिया गया। टोरंटो का एंटलर रेस्तरा जंगली जानवरों के मीट के लिए जाना जाता है। यहां अधिकतर सुअर, खरगोश, डक और हिरण का मीट परोसा जाता है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को जानवरों का मांस परोसने और उसे खाने के विरोध में एंटलर रेस्तरा के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। कुछ कार्यकर्ता रेस्तरा की खिड़की के सामने पोस्टर पकड़कर प्रदर्शन कर रहे थे। पोस्टर में ‘मर्डर’ शब्द लिखा हुआ था।

प्रदर्शनकारियों के विरोध का जवाब देने के लिए रेस्तरा का मालिक और शेफ माइकल हंटर खिड़की के पास रखे टेबल पर हिरण का पैर लेकर आ गया और उन्हीं के सामने उसे काटने लगा। हंटर के इस बर्ताव को देख खिड़की के दूसरी तरफ खड़े प्रदर्शनकारी काफी हैरान हो गए और वे लोग बहुत ध्यान से शेफ को देखने लगे। इस दौरान रेस्तरा के बाहर कुछ पुलिस अधिकारी भी खड़े थे, उन्होंने कुछ देर तक हंटर के बर्ताव को देखा और बाद में वे मामला सुलझाने के लिए रेस्तरा के अंदर गए।

Vegan protesters were shocked after a #Toronto chef responded to their protest by carving up an animal right in front of them https://t.co/CY0zU0a1By pic.twitter.com/Mj04bnzxVp

इस विरोध का नेतृत्व कर रही मरनी जिल उगर ने बाद में फेसबुक पर लिखा कि शेफ के इस बर्ताव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने प्रदर्शनकारियों के ऊपर ताना मारने के लिए खिड़की के सामने जानवर का पैर काटा। उगर ने आगे लिखा, ‘जब हिरण का पैर पक गया तब एंटलर के मालिक खिड़की के सामने बैठकर उसे खाया भी। खिड़की की तरफ देखिए, माइकल हंटर की तरफ देखिए। उस हिरण को एक मजाक के तौर पर देखा गया। वह एक मासूम जानवर था, जो कि जीना चाहता था।’ वहीं ट्विटर पर बहुत से लोग शेफ की तारीफ भी कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘एंटलर मेरा पसंदीदा रेस्तरा है। शाकाहारी लोग चाहते तो शांति के साथ रेस्तरा के सामने प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन शेफ के पास भी खिड़की के पास हिरण को काटने का पूरा अधिकार है।’ वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘हर हिरो कैप नहीं पहनता है, मुझे यह शेफ पसंद आया।’

Antler is one of my fave restaurants. Vegans are free to protest peacefully outside. But Chef Hunter (yes that’s his name) also has the right to carve a deer windowside in his own restaurant.

— bruschetta dortmund (@meridiansour) March 26, 2018