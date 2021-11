अनिल विज ने पूछा- जब सरकार ने किसानों की मांगें मान ली तो क्यों नहीं मनाया जश्न, टिकैत बोले- हमारे 750 भाई मर गए तो हम भांगड़ा कैसे पाते

तीन कृषि कानून वापस होने के बाद सरकार को लगता है कि किसानों को जश्न मनाकर पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। लेकिन किसान नेताओं का मानना है कि मांगें पूरी होते-होते उनके 750 लोग शहीद हो गए। ऐसे में वो किस तरह से जश्न मनाकर उनकी शहादत का अपमान करते।

दरअसल, एक टीवी चैनल पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान नेताओं को उलाहना देते हुए कहा कि ये तो जश्न की बात थी। किसानों को भंगड़ा डालकर जलेबियां बांटनी चाहिए। विज इस बात से भी आहत दिखे कि इतने अहम फैसले के बाद भी किसान नेताओं ने पीएम मोदी का धन्यवाद तक नहीं किया। उनका कहना था कि इतना काम तो करना चाहिए था। किसान सरकार का धन्यवाद करते। विज ने यह भी कहा कि किसानों की बाकी मांगों पर भी सरकार विचार कर रही है।

उधर, किसान नेता राकेश टिकैत ने विज के उलाहने पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़कर निकले हैं। लेकिन इन्हें गांवों के ताने-बाने का पता नहीं है। हमारे 750 लोग आंदोलन के दौरान शहीद हो गए। क्या घर में मौत होने पर कोई भंगड़ा करता है। क्या किसी की मौत होने पर कोई जलेबियां बांटकर जश्न मनाता है। उनका कहना था कि किसान अपने साथियों की मौत पर गमगीन है। जिन लोगों की शहादत हुईआ उन्होंने सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर डटकर संघर्ष किया। इसी जद्दोजहद में उनकी जान चली गई।

Why didn’t you celebrate, dance and thank the Prime Minister- a Minister asks Tikait. Listen to Tikait’s answer. pic.twitter.com/ELKiX9FJgI

