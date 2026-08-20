Andhra Lift Accident: किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी में लिफ्ट की सुविधा लोगों के बहुत काम आती है, लेकिन वहीं लिफ्ट अब हादसों की वजह भी बनती जा रही है। दरअसल, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से एक खौफनाक हादसा सामने आया है जहां एक 50 साल की महिला की मौत लिफ्ट में फंसने की वजह से हो गई।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला लिफ्ट से जैसे ही बाहर आने की कोशिश करती है तो अचानक से लिफ्ट चल पड़ती है और महिला का शरीर आधा लिफ्ट में और आधा बाहर रह जाता है। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हादसे का दर्दनाक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

महिला का आधा शरीर लिफ्ट में फंसा

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बीते रविवार का है। पीड़ित महिला की पहचान वनिता के रूप में हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अपनी बेटी और पोते के साथ लिफ्ट में चढ़ी थी। जब उनका फ्लोर आ गया तो बेटी और पोता तो बाहर निकल गए लेकिन वनिता जैसे ही बाहर निकलने को हुई तो लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए बिना ही लिफ्ट नीचे जाने लगी।

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इलाज के दौरान महिला की हुई मौत

अचानक हुई इस हलचल से वनिता हैरान रह गई और उसने चलती लिफ्ट से भागने की कोशिश की, लेकिन वह फंस गई और उसे गंभीर चोटें आईं। अपार्टमेंट में रहने वाले और दूसरे लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और महिला को निकालने में कामयाब रहे। महिला को तुरंत इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत काफी बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान ही महिला बेहोश हो गई और फिर उसकी मौत हो गई।

लिफ्ट मेंटनेंस पर सवाल खड़े

इस हादसे ने एकबार फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग में लिफ्ट की सेफ्टी, मेंटेनेंस और सेफ्टी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोसाइटी अपार्टमेंट में मेंटनेंस के नाम पर पैसा वसूला जाता है, लेकिन ऐसे हादसे जब हो जाते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि लिफ्ट की सेफ्टी और मेंटनेंस पर काम क्यों नहीं किया गया? लिफ्ट के अचानक हिलने का सही टेक्निकल कारण अभी पता नहीं चला है।

पुलिस ने दर्ज किया केस

इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या लिफ्ट के सभी जरूरी सेफ्टी इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस चेक हुए थे या किसी लापरवाही या टेक्निकल खराबी की वजह से यह हादसा हुआ।

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