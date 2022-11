Prannoy Roy: एनडीटीवी के प्रणय रॉय का इस्तीफा, रुबिका लियाक़त ने लिखा – NDTV पूर्णविराम, लोग करने लगे ऐसे कमेंट्स

NDTV: प्रणय रॉय और राधिका रॉय (Prannoy Roy and Radhika Roy) के इस्तीफे के बाद से सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग कई तरह के रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं।

प्रणय रॉय (फाइल फोटो – सोशल मीडिया)।

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram