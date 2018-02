पश्चिम बंगाल में गैंगरेप पर भड़की महिला एंकर ने किया ट्वीट तो लोग करने लगे ट्रोल

पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले में गैंगरेप की भयंकर वारदात सामने आई है। यहां मानसिक रूप से बीमार 28 साल की आदिवासी महिला के साथ पहले तो गैंगरेप किया गया, फिर अपराधियों ने उसके निजी अंग में लोहे की रॉड और हाथ डाल दिए। महिला का नजदीकी रायगंज अस्‍पताल में ऑपरेशन हुआ मगर बाद में उसे मालदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। न्‍यूज 18 के अनुसार, महिला की हालत बेहद गंभीर है और वह जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। गांववालों के अनुसार, महिला रविवार को एक मेले में गई थी जहां उसे कुछ लोग खींचकर ले गए और एक पुल के नीचे गैंगरेप किया। चीख-पुकार सुन स्‍थानीय नागरिकों ने उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, मगर दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस घटना को लेकर टीवी एंकर अंजना ओम कश्‍यप ने भी ट्वीट किया मगर लोग राजनीति में उलझ गए। कुछ यूजर्स ने महिला पत्रकार को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया।

अंजना ने अपने ट्वीट में लिखा, ”आज फिर सो जाओगे, लेकिन सोने से पहले जान तो लो इंडिया कि तुम्हारी इस आदत से क्या से क्या हो गया… मालदा में एक ऐसा बलात्कार हुआ कि उस लड़की की अंतड़ियां बाहर आ गईं, उसके शरीर में लोहे के टुकड़े अटके मिले। उसका दर्द से बिलखता शरीर और मन पूछ रहा है कि सबकी रूह बहरी हो गई है क्या?” एक शख्‍स ने अंजना को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, ”सवाल किया करो। जब तुम्हारे शो में भक्त आते है तो तुम खुद ही उसके भक्त बन जाते हो। शर्म कर लो। इतिहास के पन्‍नों में सब लिखा जाता है।” प्रमोद कुमार ने कहा, ”हमारा समाज ऐसे हादसों का इंतजार करता है फिर जागता है और लोकप्रियता के लिए कैंडल मार्च की तैयारी शुरू कर देता है और फिर अपने में व्‍यस्‍त हो जाता है। रूद्र ने बेहद सख्‍ती में कहा, ”जब तक बलात्कारियों को जेल में रखकर मुफ्त का खाना खिलाया जाएगा, तब तक बलात्कार नहीं रुकने वाला। सरेआम सर कलम कर दो। फिर देखो कौन बलात्कार करने की हिम्मत करता है।”

नरेंद्र नाम के शख्‍स ने लिखा, ”कल शाम को नहीं, सुबह उठते ही मोदी सरकार पर हल्ला बोल देना अगर घटना पर कुछ वाकई कुछ अफसोस हुआ है आपको और आपकी अंतरात्मा जा गई है तो।” आशुतोष ने कहा, ”इसे पढ़ा कर मेरी नींद तो उड़ा दी आपने। ले लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसे घृणित अपराधी को रामलीला मैदान में पूरी मीडिया के सामने लाइव फांसी दे और दुनिया को यह पैगाम दे के ऐसी बर्बरता करने वाले का यही अंजाम होगा तो कल आप ही लोग घंटों मानवाधिकार पर बहस करेंगे।”

देखें लोगों की प्रतिक्रियाएं:

