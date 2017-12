गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ जीते युवा नेता जिग्‍नेश मेवाणी की एक टिप्‍पणी पर विवाद हो गया है। मेवानी ने एक टीवी चैनल के बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘बूढ़ा’ कह दिया। आज तक चैनल पर अंजना ओम कश्‍यप से बातचीत में जिग्‍नेश ने कहा, ”150 सीटों पर से उनका घमंड उतर गया, 99 सीटों पर आ गए। मोदी जी के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा है। वे मानसिक रूप से बूढ़े हो गए हैं। अब तो हम युवा आएंगे। राजनीति इस देश का युवा करेगा। उनकी तो उमर हो चली है, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। मोदी जी अब बूढ़े हो गए हैं, उनसे कहिए कि हिमालय पर जाकर अपनी हड्डियां गलाएं।” इस पर जब एंकर ने टोकते हुए पूछा कि ‘क्‍या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्‍तेमाल करना चाहिए?’ जिग्‍नेश ने जवाब में कहा, ”हां, उनको बोलो घर जाकर बैठे, आराम करें। हां बिल्‍कुल, बहुत बोरिंग आदमी हो गया है। उनको बोलो रेस्‍ट करें, हम लड़ेंगे।”

इसी पर जब बाद में अंजना ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, ”पहली बार विधायक बने तो इतना बोल गए जिग्‍नेश मेवाणी? राहुल के दोस्त ने ये क्या कह दिया…मोदी का अपमान, जीत से बिगड़ी जुबान।” अंजना के इस ट्वीट पर लोगों ने जिग्‍नेश को जमकर सुनाया। कृष्‍ण कांत ने लिखा, ”अंजना जी, इनको यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस नाव में ये सवार है, उसमें पहिले से इतने छेद है कि जब वह डूबेगी तो इनको छेद भरने का समय भी नहीं मिलेगा।” आरडी शर्मा ने कहा, ”अंजना, आपको उसी वक्‍त जिग्‍नेश को स्‍टूडियो से बाहर कर देना चाहिए था। गुजरात को ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत नहीं है और वे खुद को कोस रहे होंगे।”

Anjana, you shd hv kicked him out of your studio at the same very moment. Even the protest was mild for the sake of doing it. Gujarat definitely doesn’t need such representative & I m sure must be cursing themselves.

