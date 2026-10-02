23 महीने के वेदांश सिंह के इलाज के लिए चलाए जा रहे फंडरेजिंग अभियान को बड़ी मदद मिलने की बात सामने आई है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-1 से जूझ रहे वेदांश के इलाज का खर्च करीब 9 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मयूरेश गुजर ने दावा किया है कि अनंत अंबानी ने वेदांश के इलाज का खर्च उठाने की पेशकश की है।

वेदांश के इलाज में करीब 9 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मुंबई के रहने वाले 26 वर्षीय मयूरेश गुजर और उनकी टीम ने इसके लिए फंड जुटाने का अभियान शुरू किया था। मुंबई में लोगों से मदद की अपील के जरिए अब तक करीब 2.22 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं।

गुजर ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान इस अभियान को लेकर एक अप्रत्याशित घटना हुई। उनके मुताबिक, अंबानी की नजर टीम के बैनरों पर पड़ी। उन्होंने अपनी कार रोकी और टीम के सदस्यों से करीब पांच मिनट तक बात की।

गुजर ने वायरल वीडियो में कहा, ”हमारा मिशन सफल रहा।” उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ”सिर्फ एक व्यक्ति इस मिशन को बदल सकता था। संभावना सिर्फ 1 फीसदी थी, लेकिन वह भी काफी थी।”

इस मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए गुजर ने कहा, ”अनंत अंबानी सर ने हमसे करीब पांच मिनट तक बात की। मैंने उन्हें वेदांश और हमारे अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि वेदांश के इलाज में जितना भी खर्च आएगा, वह उसे उठाएंगे। उन्होंने हमें वेदांश को उनके अस्पताल लाने के लिए कहा। हमने एक-दूसरे से फोन नंबर भी साझा किए।”

गुजर और उनकी टीम के लिए यह पल कई हफ्तों तक चले अभियान के बाद आया। गुजर ने कहा, ”हम खुशी से कांप रहे थे। कई रातों की नींद, दिन-रात की मेहनत, बारिश, गर्मी- सब कुछ अचानक सार्थक लगने लगा।”

यहां देखें वीडियो….

अब टीम इलाज शुरू होने से पहले अंबानी की तरफ से पुष्टि का इंतजार कर रही है। गुजर ने कहा, ”हम अभी उनकी टीम की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द उनसे संपर्क होगा और इलाज की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। वेदांश अब 23 महीने का है और हर पल महत्वपूर्ण है।”

गुजर ने आगे कहा, ”इस अभियान ने मुझे एक बात सिखाई है- कुछ भी असंभव नहीं है।”

इस वीडियो को अब तक 60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट कर गुजर और उनकी टीम को बधाई दी है।

एक यूजर ने लिखा, ”2 करोड़ रुपये से लेकर आज 9 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा होने तक का सफर शानदार रहा। आपने हमें विश्वास दिलाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता जरूर निकलता है। इस पूरी मुहिम से जुड़े हर व्यक्ति को भगवान आशीर्वाद दें।”

एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, ”यह देखकर रोंगटे खड़े हो गए। अनंत अंबानी आखिर अनंत अंबानी हैं।”

एक और यूजर ने लिखा, ”अनंत अंबानी अपने आलोचकों को गलत साबित कर रहे हैं।”

एक अन्य यूजर ने गुजर के प्रयासों की तारीफ करते हुए लिखा, ”आपने जो मेहनत की, उसके लिए आपको आशीर्वाद। अनंत अंबानी को भी आशीर्वाद, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।”