सोशल मीडिया पर अपने शानदार जवाबों के लिए मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल उनके एक ट्वीट पर जवाब देते हुए एक यूजर ने उन्हें ‘मूर्ख’ कह डाला। महिंद्रा ने इसका भी विनम्रता के साथ शानदार जवाब दिया। दरअसल महिंद्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा था, ‘अक्सर मुझ पर मूर्खतापूर्ण तरीके से आशावादी होने का आरोप लगाया जाता है।’ इसी पर एक यूजर के जवाब से बहस शुरू हो गई।

ट्विटर यूजर से यूं हुई बहसः महिंद्रा ने लिखा था, ‘मुझ पर अक्सर मूर्खतापूर्ण तरीके से आशावादी होने का आरोप लगाया जाता है। यही ट्रेंड चलता रहा तो शायद एक दिन ‘मूर्ख’ विशेषण को हटा दिया जाएगा।’ महिंद्रा के ट्वीट पर जवाब देते हुए आरव नाम के एक शख्स ने लिखा, ‘हां, आप मूर्ख हैं। भारत अब तक बिजली, पानी, सड़क और कानून-व्यवस्था’ भी नहीं जुटा पाया है। और अब मोदी एंड कंपनी ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि वो अगले 42 महीनों तक रहेंगे।’

Your pessimism is quite comprehensive. Is there ANYTHING you are optimistic about? Or have you exiled yourself to a remote cave in the mountains? Let me know if I can get Swiggy to send you a food package! https://t.co/R43n19RdIj

