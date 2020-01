बिहार के बांका जिला स्थित एक सरकारी स्कूल में गणित की शिक्षिका रूबी कुमारी ने बच्चों को अंकों का गुणा करने का एक अनोखा तरीका बताया है। उससे कठिन से कठिन गुणा आसान हो जाता है। महिला शिक्षक स्कूल में बच्चों को उंगलियों से ही कैलकुलेटर की तरह गणना करना सिखा रही हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई लोगों ने खुशी जताई। जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा और अभिनेता शाहरूख खान ने इस वीडियो को शेयर किया और गणित जैसे बोझिल विषय को आसान बनाने के लिए शिक्षक की तारीफें कीं।

गणित विषय पढ़ने में बढ़ रही बच्चों की रुचि: शिक्षिका रूबी कुमारी ने हाथ की दसों उंगलियों को कैलकुलेटर बनाकर गणना करने का आसान फॉर्मूला इजाद किया है। इससे कठिन से कठिन गुणा भी आसानी से और जल्द किया जा सकता है। इससे बच्चों को गणित विषय में रुचि भी बढ़ रही है, साथ ही सवाल हल करने की उनकी चिंता भी दूर हो रही है। बच्चे इसको करने में काफी रुचि ले रहे हैं।

Can’t tell you how many of my life’s issues this one simple calculation has solved wow! Sending it to #byju to include it in their teaching methods. https://t.co/nC8qIojGVF

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 22, 2020