महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन अपने फॉलोअर्स के लिए नए और प्रेरणादायक वीडियो शेयर करते रहते हैं। फिलहाल उन्होंने तुर्की की इस्तानबुल टेक्नीकल यूनिवर्सिटी का एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी से पूछा है कि क्या हम भी भारत में ऐसे बिजली बना सकते हैं?

दरअसल, इस वीडियो में सड़क के बीच में एक टरबाइन लगी दिख रही है। सड़क के दोनों तरफ तेजी से भागते वाहनों की रफ्तार से टरबाइन मूव करती है। उसके बाद बिजली बनने लग जाती है। महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर लिखा– शानदार। उनका दावा है कि भारत इस तरीके को अपनाए तो ऊर्जा के मामले में ग्लोबल फोर्स बन सकता है। वीडियो में लिखे ब्योरे के मुताबिक टरबाइन हवा में मौजूद कार्बन डाई ऑक्साइड के लेवल की जांच के साथ 1 घंटे में 1 किलो वाट बिजली पैदा कर सकती है।

सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खासा सराहा जा रहा है। एक यूजर ने लिखा कि बिजली बनाने का ये बेहतरीन तरीका है। उनका कहना है कि भारत में भी इसे अमल में लाया जा सकता है। एक का कहना था कि इस तकनीक को केवल हाइवे तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि एक यूजर ने इस बात पर चिंता जताई कि भारत का ट्रैफिक काफी स्लो है। ऐसे में ये तरीका यहां बहुत ज्यादा कारगर नहीं रहने वाला।

Developed by Istanbul Technical University. Ingenious. Uses the wind generated by passing traffic. Given India’s traffic, we could become a global force in wind energy! ? Can we explore using them on our highways @nitin_gadkari ji? https://t.co/eEKOhvRpDo

— anand mahindra (@anandmahindra) April 6, 2022