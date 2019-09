ट्विटर पर अपने विचारों को लेकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा की अपनी अलग पहचान है। अब उन्होंने अलग-अलग स्मार्टफोन्स की कैमरा क्वालिटी को लेकर ट्विटर पर नई बहस छेड़ दी है। महिंद्रा ने रात में खींची गई मैनहट्टन शहर की एक खूबसूरत तस्वीर खींची और दावा किया कि यह गूगल पिक्सल से खींची गई है, जो आईफोन-X से खींची गई फोटो से भी बेहतर है। आईफोन एक्स की कैमरा क्वालिटी इन दिनों मार्केट में उपलब्ध स्मार्टफोन्स में काफी अच्छी मानी जाती है।

सैमसंग पर भी किया ट्वीटः उन्होंने यह भी लिखा कि सैमसंग का कैमरा पिक्सल से भी बेहतर हो सकता है। उन्होंने लिखा, ‘मैनहट्टन मूनस्केप। यह मानना पड़ेगा कि मेरे आईफोन-X की तुलना में पिक्सल काफी अच्छी फोटो ले सकता है। मुझे कहा गया है कि सैमसंग और भी बेहतर फोटो ले सकता है।’

Still experimenting with my pixel & my iPhone X here in manhattan. Just came out of a broadway show, did a simple point & shoot, same spot, same angle, same time. You be the judge. pic.twitter.com/bf1LoDrN61

— anand mahindra (@anandmahindra) September 18, 2019