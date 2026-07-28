Amroha Sister Marriage News: इंस्टाग्राम पर आपने दो पत्नियों वाले यूजर्स के बारे में कई लोग जानते हैं, अभी तक अरमान मलिक और सन्नी राजपूत नाम के दोनों यूजर्स अपनी दो-दो पत्नियों के साथ इंस्टाग्राम रील्स को लेकर काफी चर्चाओं में थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर यूपी के अमरोहा में तीन पत्नियों वाले विकास की चर्चा खूब हो रही है। यूपी के अमरोहा के रहने वाले विकास कथित तौर पर अपनी तीन पत्नियों के साथ इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डाल रहे थे। उनकी रील्स इसी दावे के साथ शेयर की जा रही थी कि उन्होंने इन तीनों लड़कियों से शादी की है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है।

तीन लड़कियों के एक पति का मामला रहा चर्चाओं में

दरअसल, विकास के साथ-साथ तीनों लड़कियों का भी यही दावा था कि उन्होंने विकास के साथ शादी की है और वह तीनों का पति है। विकास के जो वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए जा रहे थे उनमें से कुछ वीडियोज में विकास उन तीनों लड़कियों से शादी करता हुआ भी दिख रहा था। विकास को तीनों लड़कियों की मांग भरते हुए भी देखा गया था। ऐसे में यह वायरल दावा काफी हद तक सच लगने लगा था कि विकास इन तीनों लड़कियों का पति है। हैरानी वाली बात ये भी थी कि यह तीनों लड़कियां आपस में बहन भी हैं। इसमें से दो सगी और एक मौसेरी बहन है। लड़कियों ने भी बाद में रील डालकर कहा था कि हमने सच में शादी की है। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

मामले में आया नया ट्विस्ट

तीन पत्नियों वाले इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, विकास से शादी होने की बात कहने वाली अब तीनों लड़कियां इस बात से मुकर गई हैं। उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) के सामने बयान दिया है कि तीनों ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने के लिए यह प्रैंक किया था। तीनों ने बताया कि विकास से उन्होंने शादी नहीं की है बल्कि शादी की झूठी कहानी वायरल होने के लिए रचाई थी।

कानूनी रूप से भी वैध नहीं होती शादी

बता दें कि बाल कल्याण समिति (CWC) को इस बात की आशंका थी कि तीनों लड़कियां नाबालिग तो नहीं हैं, ऊपर से यह शादी भी कानून के मुताबिक वैध नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा था कि हिंदू पर्सनल लॉ में एक समय में एक ही जीवित जीवनसाथी रखने का प्रावधान है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, पहली पत्नी के जीवित रहते हुए और बिना कानूनी तलाक के दूसरी या तीसरी शादी करना पूरी तरह अवैध है।

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