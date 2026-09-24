बिहार के एक शख्स ने इंसानियत की मिसाल पेश की है बल्कि बिहार की छवि को भी साफ-सुथरा किया है। मामला पंजाब के लुधियाना और बिहार के गया जिले से जुड़ा है। लुधियाना के 83 वर्षीय चमन लाल तीर्थयात्रा के लिए निकले थे और रास्ता भूलते हुए गया पहुंच गए जहां नीरज नाम के युवक ने AI की सहायता से उनके घर का पता निकाल लिया और उन्हें सकुशल घर भी पहुंचा दिया।

दुनियाभर में AI के गलत उपयोग की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन गया जिले के नीरज ने उसका सही इस्तेमाल करते हुए लुधियाना के चमन लाल को उनके परिवार से मिलवा दिया। सोशल मीडिया पर नीरज की ओर से पेश की गई इंसानियत की मिसाल को लोगों ने खूब सराहा है।

अमृतसर में रास्ता भटक गए थे चमन लाल

जानकारी के मुताबिक, लुधियाना में फतेहगढ़ गुजरां गांव के रहने वाले 83 साल के बुजुर्ग चमन लाल 11 सितंबर को पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए गए थे और यात्रा के दौरान अपने साथियों से अलग हो गए और रास्ता भटकते हुए अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां से वह गलत ट्रेन में बैठकर बिहार के गया पहुंच गए। चमन लाल के परिवार ने बताया कि उन्हें याददाश्त से जुड़ी समस्या है इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है।

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नीरज ने 4-5 दिन रखा अपने पास

चमन लाल अमृतसर से गलत ट्रेन में बैठकर बिहार के गया पहुंच गए। गया रेलवे स्टेशन के पास स्थानीय निवासी नीरज की नजर चमन लाल पर पड़ी। नीरज ने चमन लाल को खाना खिलाया और करीब 4-5 दिन अपने पास रखा। इस दौरान नीरज ने उनसे उनके घर के बारे में पूछा और उनके पते के बारे में पूछा, लेकिन चमन लाल कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। चमन लाल ने सिर्फ अपने गांव का नाम फतेहगढ़ गुजरां गांव बताया था। नीरज के मुताबिक, चमन लाल सिर्फ पंजाबी बोल रहे थे।

चैट जीपीटी का लिया सहारा

नीरज ने उनके बताए फतेहगढ़ गुजरां गांव के नाम के आधार पर पंजाब में उस नाम का गांव ढूंढना शुरू किया। नीरज ने करीब तीन दिनों तक ChatGPT और इंटरनेट पर खूब सर्च किया। आखिरकार, उन्हें पता चला कि फतेहगढ़ गुजरां गांव लुधियाना जिले में माछीवाड़ा साहिब के पास है।

नीरज ने इस तरह चमन लाल को पहुंचाया घर

इसके बाद नीरज ने खुद यह फैसला किया कि वह चमन लाल को उनके घर छोड़कर आएंगे और फिर जब नीरज लुधियाना के फतेहगढ़ गुजरां गांव पहुंचे। इसके बाद नीरज माछीवाड़ा इलाके में उनकी तस्वीर दिखाकर लोगों से गांव के बारे में पूछताछ करने लगे। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने चमन लाल को पहचान लिया। उन्होंने चमन लाल की तस्वीर सोशल मीडिया पर पहले देख रखी थी। इसके बाद उन्होंने उनके परिवार से संपर्क किया। खबर मिलने पर चमन लाल के पोते सुखचैन सिंह माछीवाड़ा पहुंचे और अपने दादा को पहचान लिया। इस तरह अमृतसर से लापता हुए चमन लाल कई दिनों बाद अपने परिवार से मिल सके।

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चमन लाल के बेटे ने छू लिए नीरज के पैर

चमन लाल को लेकर जब नीरज उनके घर पहुंचे तो उनके परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान चमन लाल के पोते ने नीरज के पैर तक छू लिए। गांव के लोग नीरज की तारीफ करते नहीं थक रहे। नीरज के बारे में जो जानकारी सामने आई है वह यही है कि वह गया जिले में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। नीरज का कहना है कि वह 9वीं क्लास से ही इसी तरह लोगों की मदद कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर नीजर की कहानी काफी वायरल हो रही है। लोग नीरज के वीडियो को खूब प्यार दे रहे हैं। लोगों ने नीरज की ओर से पेश की गई इंसानियत की तारीफ की है।

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