ट्विटर पर अमिताभ और कांग्रेस में जुड़े रिश्ते तो लोग करने लगे ऐसी बातें

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके फैन्स को वो हर तरह की अपडेट देते रहते हैं। एक बार फिर ट्विटर पर अमिताभ को लेकर काफी चर्चा हो रही है और इस बार उनके साथ राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की भी बातें की जा रही हैं। दरअसल, बिग बी और कांग्रेस के बीच एक नया रिश्ता जुड़ गया है, जिसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर कांग्रेस को फॉलो करना शुरू कर दिया है। उनके द्वारा फॉलो किए जाने के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। पार्टी ने इस खुशी में बिग बी को ट्विटर के माध्यम से ही धन्यवाद भी कहा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, ‘अमिताभ बच्चन सर जी फॉलो करने के लिए धन्यवाद। हम आपको ‘102 नॉट आउट’ के लिए ऑल द बेस्ट भी कहते हैं। हमारे पास सेलिब्रेट करने का एक और कारण भी है। हमारे अब 4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। सभी को धन्यवाद।’ आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर काफी अच्छी पहुंच बना ली है। जून 2016 में कांग्रेस के 1 मिलियन फॉलोअर्स थे जो फरवरी 2018 में बढ़कर 4 मिलियन हो गए।

वहीं अमिताभ बच्चन और कांग्रेस के बीच जुड़े रिश्ते को लेकर ट्विटर पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग कांग्रेस के बढ़े हुए फॉलोअर्स पर सवाल खड़ा करते हुए बोल रहे हैं कि इन सब में बहुत से फेक फॉलोअर्स हैं। वहीं कुछ ट्विटर यूजर्स कह रहे हैं, ‘बच्चन जी सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान से पिछड़ गए हैं।’ एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘वह काफी दिनों से बीजेपी को फॉलो कर रहे थे, अब उन्हें भरोसा हो गया है कि 2019 में कांग्रेस जीतेगी इसलिए आप समझ जाओ अब…’ एक यूजर ने लिखा, ‘… तो क्या इसे घरवापसी समझा जाए।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘अब एक एक कार्यकर्ता 10 -10 अकाउंट बनायेगा तो इस संख्या पर आना मामुली बात है।’

Thank you @SrBachchan ji for the follow. We wish you all the best for ‘102 not out’.

We've another reason to celebrate. We have 4 million followers today. Thank you everybody!#INCLovesYou

— Congress (@INCIndia) February 9, 2018