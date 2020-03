Coronavirus पर ऐसा ट्वीट कर बुरे फंसे अमिताभ बच्चन, ट्रोल हुए तो कर लिया डिलीट

कोरोनावायरस के संक्रमण से जहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं वहीं इसपर अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा कह दिया कि ट्रोल होने लगे। ट्रोल होने के बाद उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। दरअसल पीएम मोदी ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्नवाहन किया था। पीएम ने कहा था कि इस दिन शाम 5 बजे हर कोई अपने घर से ही ताली, थाली या फिर शंख बजाकर उन लोगों का धन्यवाद करें जो इस संक्रमण को फैलने से रोकने की मुहिम से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी की अपील का असर देशभर में देखने को मिला। जनता के साथ-साथ सेलेब्रिटीज ने भी इस मुहीम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

पीएम की इस अपील के बाद कई तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। अमिताभ बच्चन भी ऐसी ही एक अफवाह में फंस गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- यह ज्ञान दिया जा रहा है कि 22 मार्च को 5 बजे अमावस्या के दिन, महीने का सबसे काला दिन, वायरस, बैक्टीरिया और बुरी ताकतें अपने सबसे ज्यादा प्रभाव में होगीं। ताली और शंख की कंपन से इस वायरस की पोटेंसी कम या नष्ट हो जाएगी. चांद नए नक्षत्र ‘रेवती’ में प्रवेश करेगा। संचयी कंपन रक्त प्रवाह को बेहतर करेगा।

इस ट्वीट के बाद अमिताभ बच्चन को काफी ट्रोल किया गया। लोग लिखने लगे कि देश इस संकट की घड़ी में परेशान हैं वहीं अमिताभ जैसे महानायक अफवाह फैलाने में लगे हैं। लोग लिखने लगे कि अमिताभ जैसे शख्स से इस तरह का ट्वीट बेहद शर्मनाक है।

फिल्म लेखक और स्टैंडअप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर ने अमिताभ बच्चन की आलोचना करते हुए लिखा- शर्मनाक, यह अंधविश्वास उस व्यक्ति की तरफ से है जिनकी पहुंच काफी है। और हमने यह सीखा है कि हम सेलिब्रिटीज की बेशर्मी को नजरअंदाज करें, लेकिन यह काफी खतरनाक है। भारतीय जीवन इस समय दांव पर है और आपको ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है।

Shameful superstitions propaganda coming from a person with such huge reach. And we have learned to let go of besharmi of many of our celebs but this is DANGEROUS too. Indian lives are at stake here and you need to be more responsible. — वरुण (@varungrover) March 23, 2020

अपने ट्वीट पर खुद को ट्रोल होता देख अमिताभ बच्चन ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया। हालांकि ट्वीट डिलीट होने के बाद भी उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं और लोग ऐसा करने वालों को शर्मिंदा करते रहने की बात करते दिख रहे हैं।

Amitabh Bachchan has deleted the tweet. Keep the pressure up. Don’t let anyone get away with any kind of nonsense. — Pratik Sinha (@free_thinker) March 23, 2020

@SrBachchan it was totally irresponsible of you to Tweet such nonsense, good that you realised and deleted it.

Remember you are being followed by millions and esp’ly at your age it becomes your responsibility to guide people not mis-guide them with crap.

Please be responsible — Veer Sorrykar (@sorry_kar) March 23, 2020

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App