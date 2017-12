बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर ही सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने विचार लोगों के सामने रखते हैं और अपने फैन्स से जुड़ते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने ट्विटर के माध्यम से डायरेक्टर करण जौहर की ऐसी क्लास लगाई कि जिसके बाद खुद करण को माफी मांगनी पड़ गई। दरअसल फिल्म ए दिल है मुश्किल के डायरेक्टर करण जौहर ने इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन को लेकर एक ऐसी बात कही थी जो बॉलीवुड के शहंशाह को पसंद नहीं आई। जिस पर बच्चन ने करारा जवाब देते हुए कहा कि वह पंजाबी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी मां सिख थीं। बच्चन ने कहा, ‘नहीं करण… मैं पंजाबी इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरी मां सिख थीं। इस वजह से मैं आधा सिख हूं और पंजाबी बोलता हूं।’ उनके इस ट्वीट के बाद करण जौहर ने माफी मांग ली है। करण ने ट्वीट कर कहा, ‘हां अमित अंकल, मैं माफी मांगता हूं इस बात के लिए।’

No Karan .. I speak Punjabi because my Mother was as Sikh ; that makes me a half Sikh and so I speak Punjabi .. !!!!

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 29, 2017