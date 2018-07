पाकिस्तान का ये नेता अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित की तस्वीर दिखा मांग रहा है वोट

पाकिस्तानी में चुनावी हलचल सबाब पर है। पड़ोसी मुल्क में 25 जुलाई को चुनाव होना है। यहां तमाम पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के एक नेता का पोस्टर सोशल साइट ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है। खास बात यह है इस पोस्टर में महानायक अमिताभ बच्चन के साथ-साथ मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित भी नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस पोस्टर में ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी’ के नेता सरदार अब्बास डोगर हैं। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह बैट है। ‘बिग बी’ और माधुरी दीक्षित की तस्वीर का इस्तेमाल सरदार अब्बास डोगर पार्टी के प्रचार के दौरान कर रहे हैं। इस पोस्टर में एक बच्चा भी नजर आ रहा है।

लेकिन एक पाकिस्तानी नेता ने इन भारतीय सुपरस्टारों की तस्वीर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में क्यों किया है? अभी तक इस बारे में कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अनमोल राठौर नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘ऐसा प्रचार तो हमारे यहां भी नहीं होता।’ एक यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित पीटीआई के टिकट पर पाकिस्तान से चुनाव लड़ रहे हैं, आप यह देखना पसंद करेंगे। कई लोग पाकिस्तान के चुनाव में अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित की तस्वीरों को देखकर इसे फनी बता रहे हैं।

Sardar Abbas Dogar of PTI channels Madhuri Dixit and Amitabh Bachchan for his election campaign! #GE2018 https://t.co/IScEpk24t5 — maleeha siddiqui (@siddiquimaleeha) July 22, 2018

पाकिस्तान में एक नेता के द्वारा अपनी तस्वीर सदी के महानायक और माधुरी दीक्षित के साथ दिखाकर वोट मांगने का यह तरीका अजीबोगरीब है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस चुनाव के दौरान कई दूसरे नेता भी अजीबोगरीब तरीके से चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। कुछ दिनों पहले एक स्वतंत्र उम्मीदवार की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। यह उम्मीदवार नाले के पानी में लेटकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहा था। उनका कहना था कि उनके इलाके में सिवरेज की समस्या है, इसीलिए वो नाले के पानी में बैठकर जनता से इस चुनाव में वोट देने की गुहार लगा रहे हैं।

