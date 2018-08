बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इन चर्चाओं को खारिज किया है कि लोग उनसे डरते हैं। एक टीवी शो में अमित शाह ने कहा ना तो उससे कोई डरता है, ना ही किसी को किसी से डरना चाहिए। अमित शाह न्यूज चैनल आजतक के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। शो में जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के राज में भय का माहौल है, लोग उनसे डरते है। इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा, “कोई नहीं डरता है…देखो कोई नहीं डरता है भइया…जो डरते हैं ऐसे बोलते नहीं हैं…आप समझ रहे हो मेरी बात…और ऐसे पूछते भी नहीं हैं…कहां कोई डरता है…डरना भी नहीं चाहिए…।”

इसके बाद एंकर ने कहा कि सचमुच में डरना नहीं चाहिए। आगे एंकर ने कहा कि हाल ही में बीजेपी पर आरोप लगा कि वो प्रेस की आजादी को दबाना चाहती है…सरकार मीडिया फ्रीडम पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है…आपने अपने भाषण में कहा कि आलोचना भी हो…लोग सवाल भी पूछे…आप इसे कैसे देखते हैं? इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा, “अगर कोई सॉलिड सबूत हो तो इसे लेकर जरूर पूछना चाहिए…लेकिन अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए…और सबको मर्यादा भी रखनी चाहिए।”

#AmitShahExclusive

No one is scared of me: BJP president @AmitShah#NEWSROOM LIVE at https://t.co/4fqxBVUizL pic.twitter.com/Dm37o3xvFz

— India Today (@IndiaToday) August 10, 2018