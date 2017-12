यमराज, रावण, गंदी नाली का कीड़ा… अमित शाह ने गिनाए विरोधियों द्वारा पीएम को मिले नाम

गुजरात चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब कुछ घंटों का समय शेष बचा है। वोटिंग से दो दिन पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ‘नीच’ कहने के बाद से चुनाव की दिशा ही बदल गई है। जहां एक तरफ बीजेपी इस मामले को खूब बढ़ा चढ़ाकर उठा रही है तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। अय्यर के बयान से खुद को अलग करते हुए कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त तक कर दिया है। इधर बीजेपी अय्यर के बयान को पूरे गुजरात का अपमान बताते हुए अतीत में नरेंद्र मोदी के लिए कहे गए गैर संसदीय शब्दों को ढूंढ-ढूंढ कर जनता को याद दिला रही है। ऐसा ही एक ट्वीट बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने ट्विवर पर लिखा है कि,”यमराज, मौत का सौदागर, रावण, गंदी नाली का कीड़ा, मंकी, रेबीज के कीटाणु, वायरस, भस्मासुर, गंगू तेली, गुंडा.. ये वो शब्द है जिन्हें कांग्रेस अतीत में प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल कर चुकी है। अब भी कुछ नहीं बदला। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और हम 125 करोड़ लोगों की सेवा में लगे रहेंगे।”

Yamraj

Maut Ka Saudagar

Ravan

Gandi Nali Ka Keeda

Monkey

Rabies Victim

Virus

Bhasmasur

Gangu Teli

Goon

These are some words or phrases Congress has used for PM @narendramodi in the past. Not much has changed. We wish them well. We will continue to serve 125 crore Indians.

— Amit Shah (@AmitShah) December 7, 2017