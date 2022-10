अमित शाह बोले – अरविंद केजरीवाल ने मान लिया है, विज्ञापन से देश को किया जा सकता है भ्रमित, लोग बोले – आप भी वही कर रहे

केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के बयान पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने पलटवार किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram