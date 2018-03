कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के कुछ देर बाद ही कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के अध्‍यक्ष अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की। इसमें उनके साथ राज्‍य के पूर्व मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा भी मौजूद थे। इसी दौरान अमित शाह की जुबान फिसल गई और उन्‍होंने येदियुरप्‍पा की सरकार को ‘सबसे भ्रष्‍ट सरकार’ बता दिया। शाह ने कहा, ”भ्रष्‍टाचार के लिए अगर स्‍पर्धा रखी जाए तो येदियुरप्‍पा सरकार को भ्रष्‍टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड जरूर मिलेगा।”

फौरन पास बैठे पार्टी नेता ने शाह का ध्‍यान इस गलती की ओर दिलाया तो उन्‍होंने फौरन खुद को सही किया। हालांकि तब तक देर हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर उनकी पीसी का यह हिस्‍सा वायरल हो गया। कांग्रेस की ओर से लगातार इस क्लिप को शेयर कर अमित शाह पर हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने भी वीडियो शेयर कर चुटकी ली है।

राहुल गांधी ने ट्वीट संग लिखा, ”अब जबकि बीजेपी आईटी सेल ने कर्नाटक चुनाव की घोषणा कर दी है, हमारे टॉप सीक्रेट चुनाव प्रचार वीडियो की झलकी देखने का वक्‍त आ गया है। भाजपा अध्‍यक्ष ने हमें तोहफे में यह दिया है। कर्नाटक में हमारे प्रचार का शानदार आगाज हुआ है। वह (शाह) कहते हैं येदियुरप्‍पा ने सबसे भ्रष्‍टाचारी सरकार चलाई। सत्‍य है।”

Now that the BJP IT cell has announced Karnataka elections, time for a sneak preview of our top secret campaign video!

Gifted to us by the BJP President, our campaign in Karnataka is off to a fabulous start. He says Yeddyurappa ran the most corrupt Govt ever…

True. pic.twitter.com/UYqGDZuKyR

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 27, 2018