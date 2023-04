Let a BJP government be formed in Telangana then we will abolish the unconstitutional reservation for Muslims.



తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన ముస్లిం రిజర్వేషన్‌లను రద్దు చేసి ఎస్సీ/ఎస్టీ/ఓబీసీలకు వారి హక్కులు తిరిగి ఇస్తాం. pic.twitter.com/gxsoQmaWHp