अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत, ट्विटर पर लोग उठाने लगे सवाल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की आप सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लिए पूरा खाका तैयार कर रखा है। दिल्ली में ऐसी सरकार है जो काम कम प्रचार ज़्यादा करती है। भारत सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए दिल्ली के कई काम किए हैं।

शाह ने केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि वो विज्ञापन पर कम पैसा खर्च करें। दिल्ली नगर निगमों के जो 13 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं पहले उनका भुगतान करें। उनका कहना था कि मोदी सरकार की वर्क कल्चर है कि जो कहो उसे पूरा करो। लेकिन दिल्ली सरकार केवल बातें करके विज्ञापन दे रही है। धरातल पर राजधानी के लोगों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है।

सोशल मीडिया पर एक शख्स ने पूछा- लाखों करोड़ रुपए दिल्ली वाले टैक्स के रूप मे केंद्र सरकार को देते हैं लेकिन बदले में केंद्र सरकार दिल्ली को 340 करोड़ देता है। यही है इन्साफ क्या? 28 हजार करोड़ रुपए केंद्र को MCD को देना है लेकिन कितना दिया है मोदी जी? नीतीश प्रधान ने पूछा- अंबेडकर ने भगवान राम, कृष्ण, ब्रह्मा सबको गाली दी, आप किताब बैन कब करेंगे?

I want to say to Delhi CM to spend less money on advertisements and give dues of Rs 13,000 crore to the municipal corporations… In our government's work culture, we do what we say: Union Home Minister Amit Shah in Delhi pic.twitter.com/nmLpCzcw2f — ANI (@ANI) December 25, 2021

In other work cultures (Delhi govt) whether you do work or not, just give advertisements, photos, and interviews on TV. The time has come for the Delhi public to decide as to support which work culture: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/bYltXhsAEM — ANI (@ANI) December 25, 2021

कॉमन मैन के हैंडल से ट्वीट किया गया कि अच्छा तो हमारे 15 लाख कहां हैं। विवेक यादव ने लिखा- ज्ञान जो दे रहे हो, खुद 10 हजार करोड़ का विज्ञापन खर्च कर चुके हो। योगी बाबा यूपी का प्रचार मुंबई जाकर कर रहे हैं, उसका क्या जवाब दोगे। एक शख्स ने आरटीआई का हवाला देकर कहा कि पिछले साल मोदी सरकार ने 713.20 करोड़ रुपये वित्रापन पर खर्च किए। एक ने लिखा 2019 में मोदी सरकार ने 5909 करोड़ रुपये खर्चे।

Gyan pel rahe hai khud 7 saal me 10k Cr ka advertisement kar chuke dinbhar wahi kam main stream media wale kar rahe hai fukat me na. Kam se jyda advertisement ho raha hai. Chotta recharge bhi wahi kar rahi aur Yogi baba nhi UP ka prachar Mumbai me ho raha hai . — Vivek Yadav (@Vivek_28_Yadav) December 25, 2021

Is mamle mein kejriwal ji apse chote he hain. Apne 7 saal mein sirf advertisement he toh kiya hai. Bol bhi kaun rahe hain. Waah ? — Abhishek Malhottra (@abhishekmal24) December 25, 2021

एक व्यक्ति ने लिखा कि सर जी (केजरीवाल) ने आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको क्रिसमस की बधाई दी है वो भी हर अखबार के पहले पन्ने पर। चुनाव उत्तराखंड से गोवा तक जो है। प्रवीन साहू ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा कि दिल्ली मेट्रो में योगी के एड बहुत आ रहे हैं। उस पर तो कुछ ज्ञान बांटों।

अभिषेक मल्होत्रा ने लिखा- इस मामले में केजरीवाल आपके छोटे भाई हैं। आपने सात साल में सिर्फ विज्ञापन ही तो दिए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बोल भी कौन रहा है, वाह। कुलदीप सिंह ने लिखा कि इस बात से सब सहमत हैं।