LPG Shortage in India: इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण भारत में LPG की किल्लत हो गई है। गैस सिलेंडर के लिए आम लोगों के साथ-साथ व्यापारियों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह रेस्तरां में मेन्यू कट-शॉर्ट कर दिया गया है। जबकि कुछ जहगों पर एक्स्ट्रा चार्जेज लिए जा रहे हैं। बेंगलुरू के कोठान्नूर में एक कैफे ने अपने ग्राहकों से ‘गैस क्रासिस चार्ज’ वसूलना शुरू कर दिया है।
इंटरनेट पर कैफे का एक बिल वायरल हो रहा है। बिल में दो ग्लास मिंट लेमोनेड की आखिरी कीमत 374 रुपये देखी जा सकती है। जबकि इस अमाउंट का ब्रेकअप इस प्रकार है – मिंट लेमोनेड – 358 रुपये, CGST – 8.50 रुपये, SGST – 8.50 रुपये और ‘गैस क्रासिस चार्ज’ – 17.01 रुपये है। बिल में 17.90 रुपये के डिस्काउंट का भी जिक्र है।
सबसे पहले रेडिट पर शेयर किए गए इस बिल की तस्वीर एक्स पर एक यूजर ने शेयर किया है और पूछा है कि नींबू पानी पर ‘गैस क्राइसिस चार्ज’ क्यों वसूल रहे। कम समय में ही यह पोस्ट वायरल हो गया और सैकड़ों यूजर्स ने इस पर हैरान होते हुए प्रतिक्रिया दी। जबकि कुछ यूजर्स ने पूरा प्रकरण में ह्यूमर का भी तड़का लगाया।
पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “नींबू पानी बनाने में कौन सा गैस लगता है।” दूसरे यूजर ने कहा, “मैं बहुत पहले इस कैफे में गया था। मैं जोर देकर सलाह देता हूं कि इस जगह पर न जाएं।” ,तीसरे यूजर ने कहा, “कॉलेज वालों ने छुट्टी दे दी है कि जाओ घर से क्लास अटेंड करो, मेस बंद।” वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा, “आगे क्या? बेंगलुरु में मौसम में बदलाव के भी पैसे वसूले जाएंगे?”
बहरहाल, बिल की तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। यूजर्स इस पर अपनी राय दे रहे हैं। आपकी इस ‘गैस क्राइसिस चार्ज’ पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं।
अस्वीकरण: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों और यूजर्स की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। जनसत्ता डॉट कॉम स्वतंत्र रूप से वायरल बिल या कैफे द्वारा वसूले गए शुल्क की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी सेवा शुल्क या अतिरिक्त टैक्स की वैधानिकता की जांच स्थानीय प्रशासन या उपभोक्ता फोरम के नियमों के तहत ही की जानी चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी वायरल जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाने से पहले आधिकारिक स्रोतों की जांच अवश्य करें।