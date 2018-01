अमेरिका के एक सीनेटर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दुनिया भर के लोग वर्चुअल स्पेस पर उनका मजाक बना रहे हैं। ऑर्रिन हैच (83) के मजाक बनने के पीछे का कारण उन्हीं की एक अजीब हरकत है। चश्मा नहीं पहने होने के दौरान भी वह उसे आंखों से हटाने की एक्टिंग करते दिखे थे। घटना के दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोगों के सामने जैसे ही यह क्लिप आई, तो उन्होंने भी उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। कहा कि सीनेटर इसकी रिहर्सल करने के बाद अब ‘अमेरिका गॉट टैलेंट’ के लिए तैयार हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सीनेटर ने अपने ग्लासेज उतारे और उन्हें टेबल पर रखा। ऐसे में अमेरिकी नेता नैंसी पेलोसी के साथ और किसे मेंटल एग्जाम कराने की जरूरत है? ‘सीएनएन’ की खबर के अनुसार, यह वाकया मंगलवार (16 जनवरी) का है। हैच इस दौरान सीनेट की ज्यूडीशरी कमेटी की सुनवाई में बैठे थे। ढेर सारे पत्रकार भी वहां पर मौजूद थे।

WATCH: Sen. Orrin Hatch removes a pair of glasses he's not wearing pic.twitter.com/QXCCb4RHzn

वीडियो क्लिप में स्पष्ट है कि हैच इस दौरान चश्मा नहीं लगाए होते हैं। न ही उनके आसपास कोई चश्मा होता है। फिर भी वह एकदम से चश्मा हटाने की एक्टिंग करते हैं। यही नहीं, वह इस भूल के तौर पर महसूस करने के बजाय ऐसे भाषण दे रहे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो।

Sen Orrin Hatch removes invisible glasses… I need me some of those. pic.twitter.com/MOMVKrhvJJ

— FC (@FraserDColeman) January 16, 2018