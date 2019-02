अमेरिका में एक 20 वर्षीय महिला द्वारा अपनी जोम्बी जैसी दिखने वाली गुड़िया से शादी करने का मामला सामने आया है। महिला का नाम फेलीसिटी कैडलेक है और उसने अपनी जोम्बी जैसी दिखने वाली गुड़िया कैली रोसी से शादी की है। कैडलेक का दावा है कि गुड़िया की उम्र 37 साल है। हालांकि देखने में गुड़िया एक बच्ची की उम्र की लग रही है। इतना ही नहीं महिला गुड़िया के साथ बच्चे भी पैदा करने की चाहत रखती है। द सन की एक खबर के अनुसार, फैलीसिटी कैडलेक ने एक निजी समारोह में रोडे आइसलैंड पर जोम्बी गुड़िया के साथ शादी की। इस शादी में महिला के कुछ नजदीकी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। इस शादी में कैडलेक की अन्य जोम्बी गुड़िया भी शरीक हुई।

बताया जा रहा है कि महिला ने जिस जोम्बी गुड़िया से शादी की, वह महिला के पिता ने उसे कई साल पहले बतौर गिफ्ट दी थी। बीते साल पिता की मौत के बाद महिला और गुड़िया में नजदीकी बढ़ गई और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। कैडलेक ने शादी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब वह दोनों बच्चे पैदा करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। कैडलेक ने बताया कि बच्चे पैदा करने के लिए वह स्पर्म डोनर जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि कैडलेक और जोम्बी गुड़िया के बीच के प्यार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिला और गुड़िया दोनों ने अपनी-अपनी बाजू पर एक-दूसरे के नाम का टैटू बनवाया हुआ है।

वहीं इस अनोखी शादी की खबर जैसी ही सोशल मीडिया पर आयी तो लोगों ने इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरु कर दी। शादी में अनोखे जोड़े के साथ ही कुछ यूजर्स ने गुड़िया के एक बच्ची जैसा दिखने पर भी सवाल खड़े किए। बहरहाल इस अनोखी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें की जा रही हैं।

True love will find you in the end. Nothing is as inseparable as a woman and her tribe of polyamorous zombie children love doll spouses. pic.twitter.com/BSze1AJORS — Mike (@Ian__Curtis___) February 11, 2019

I just watched a video of that woman marrying her zombie child doll thing. ‍♀ like she had an entire wedding ceremony. — ᗷOᗷᗩ ᗷᗩE (@AsianTing__) February 13, 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App