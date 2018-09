अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की बेटी पैट्टी डेविस। (image source-Facebook/books by patti davis)

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की बेटी पैट्टी डेविस ने अपने एक लेख के जरिए खुलासा किया है कि 40 साल पहले उनका यौन उत्पीड़न हुआ था। पैट्टी डेविस ने बताया कि उस वक्त के मशहूर संगीतकार ने उनका यौन उत्पीड़न किया। हालांकि पैट्टी डेविस ने उस संगीतकार के नाम का खुलासा नहीं किया है। पैट्टी डेविस का यह खुलासा डॉ. क्रिस्टीन बलासे फोर्ड का समर्थन करने के उद्देश्य से किया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनी ब्रेट केवेनॉ पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पैट्टी डेविस ने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखे एक लेख में अपने साथ हुई इस घटना का उल्लेख किया है।

डेविस ने लिखा कि “करीब 40 साल पहले उनकी एक मशहूर संगीतकार के साथ देर शाम मीटिंग होनी थी।” डेविस ने लिखा कि “देर शाम होने के बाद भी उन्हें इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा बल्कि वह तो उस संगीतकार से मिलने के लिए बेहद उत्साहित थीं।” पैट्टी डेविस ने बताया कि ‘वह उस वक्त गीत लेखन में अपना करियर बनाना चाहती थीं और ईगल्स की एल्बम One of these Nights में मेरा एक गाना शामिल भी किया गया था।’ हालांकि अपने इस लेख में पैट्टी डेविस ने लिखा है कि उन्हें उस मीटिंग की कई बातें याद नहीं है। बस उन्हें याद है कि बातों के दौरान उस संगीतकार ने अपनी अलमारी से कोकेन निकाली और उसे एक छोटे से शीशे पर लाइन से फैलाया था। इसके बाद उसने मेरा यौन उत्पीड़न किया और इस दौरान मैं बिल्कुल जड़ बनी रही।

पैट्टी डेविस ने लिखा कि इस घटना के बाद मैं अपने घर पहुंची और उस वक्त मैं खुद को काफी अकेल महसूस कर रही थी। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी और मैं अपने आप से काफी नाराज थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्यों वहां से चली नहीं आयी? क्यों मैंने उसे दूर नहीं धकेला? या मैं क्यों जड़ हो गई थी? डेविस का कहना है कि उन्हें ना तो वो महीना याद है और ना ही ये याद है कि इस घटना के बाद संगीतकार ने उससे कुछ कहा था या नहीं? पैट्टी डेविस के अनुसार, मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया- ना किसी दोस्त को, ना ही शादी के बाद मेरे पति को। यही वजह है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं कि क्रिस्टीन बलासे फोर्ड ने भी अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे में 30 सालों तक किसी को नहीं बताया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App