अंबोली सांप वायरल वीडियो: मॉनसून के मौसम में अंबोली के झरनों की खूबसूरती देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। लेकिन इस खूबसूरत जगह पर तब अफरातफरी मच गई, जब अचानक एक सांप उस पर्यटक के कंधे पर आ गिरा जिसने गोद में बच्चा ले रखा था।

दरअसल, महाराष्ट्र के मशहूर अंबोली वॉटरफॉल पर परिवार के साथ घूमने गए लोग तब दहशत में आ गए जब उनके साथ एक डरावना हादसा हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर झरने के पास चट्टानों पर खड़ी अपनी फैमिली की तरफ आ रहा है। तभी ऊपर से अचानक एक बड़ा सांप सीधा उसके कंधे पर गिरता है और फिर चट्टानों पर गिर जाता है। सांप गिरते ही वहां चीख-पुकार मच गई।

वीडियो में लोग चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे हैं – “भागो, बहुत बड़ा सांप है, कोबरा है।” चट्टानों पर बैठी लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सांप कुछ देर बाद चट्टानों और पानी के बीच से होता हुआ कहीं गायब हो गया।

कोबरा या करैत?

वीडियो देखकर कई यूजर्स कह रहे हैं कि यह कोबरा है, तो कुछ इसे करैत बता रहे हैं। सांप की प्रजाति की पुष्टि नहीं हो पाई है। यह वीडियो मानसून में वॉटरफॉल पर जाने वाले टूरिस्ट्स की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहा है। यूजर्स ने कहा कि गीली और फिसलन भरी चट्टानों पर छोटे बच्चे को लेकर जाना खतरनाक हो सकता है। अंबोली सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है और मानसून में यहां भारी भीड़ होती है।

नोट: पिछले महीने इसी जगह सांप के काटने से एक टूरिस्ट की मौत का दावा कमेंट्स में किया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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