Jio की लिस्टिंग के समय एकतरफ जहां मुकेश अंबानी भावुक हो गए वहीं दूसरी तरफ परिवार के सबसे बच्चों ने मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में अपनी मजेदार हरकतों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। यह Jio Platforms के स्टॉक मार्केट में डेब्यू के कुछ समय पहले ही हुआ। अंबानी बच्चों के क्यूट अंदाज फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर लोगों का कहना है कि बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। सोशल मीडिया पर इस इवेंट के कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें हल्के-फुल्के पलों की झलक मिल रही है।

एक वीडियो में एक पोता स्टेज के सामने फूलों की सजावट के बीच लेटा हुआ दिख रहा था, दूसरे वीडियो में वह स्टेज पर दौड़ता हुआ दिख रहा है। एक और वीडियो में नीता और मुकेश अंबानी के दूसरे पोते आकाश अंबानी के पीछे घूमते हुए दिख रहे हैं, जब वह लोगों को संबोधित कर रहे हैं।

श्लोका मेहता अपने बेटे को स्टेज से उतारने की कोशिश करती दिख रही हैं। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह उसे उठाकर ले जाती हैं और इवेंट चलता रहता है। इवेंट के दूसरे वीडियो में ईशा अंबानी एक बच्चे को गोद में लिए हुए दिख रही हैं, जबकि नीता अंबानी परिवार के एक छोटे सदस्य के साथ हैं और उसे वेन्यू में घुमा रही हैं। ‘बच्चे तो बच्चे ही होते हैं’। यह वीडियो इंटरनेट पर छा गए हैं, और इन पर मज़ेदार रिएक्शन आ रहे हैं।

जियो Platforms के NSE डेब्यू इवेंट में अंबानी बच्चों ने मचाई धूम, गोद में उठाकर ले गईं श्लोका- मस्ती करते हुए क्यूट वीडियो वायरल

एक यूजर ने लिखा, “जब वह बड़ा होगा और शायद किसी कंपनी के सीईओ के तौर पर इसे देखेगा।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “बहुत पसंद आया! बच्चों को डिसिप्लिन में रखने का कोई दिखावा नहीं।” एक तीसरे यूजर ने प्रतिक्रिया दी, “क्या यह देखना सुंदर नहीं है कि बच्चे बच्चे ही रहते हैं और उनकी मां किसी नैनी के बजाय उनकी देखभाल करती हैं…और सबसे अच्छी बात यह है कि माता-पिता इन सभी नखरों से परेशान भी नहीं होते हैं और अपना धैर्य खोए बिना प्यार के साथ बच्चों को संभालते हैं।” परिवार के साथ ये पल जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए एक अहम दिन पर आए, जिसने काफी इन्वेस्टर इंटरेस्ट के बीच स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया।

नीता अंबानी और मुकेश अंबानी, पृथ्वी आकाश अंबानी और वेदा आकाश अंबानी के दादा-दादी हैं, जिनका जन्म आकाश अंबानी और श्लोका मेहता से हुआ है और आदिया शक्ति पीरामल और कृष्णा पीरामल जो ईशा अंबानी और आनंद पीरामल से पैदा हुए जुड़वां बच्चे हैं। इनकी मस्ती देखने के बाद लोगों ने कहा है कि बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है।

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UAE प्रेसिडेंट से मीटिंग के दौरान मच्छर के सिर के पिछले हिस्से पर निशान साफ ​​दिख रहे थे। इससे दुनिया को पहली बार पता चला कि कैप्टन मच्छर को कितनी चोटें आई हैं। उनके हाथों और पैरों में भी चाकू के घाव थे, इसके साथ ही छाती और पेट के ऊपरी हिस्से में भी चोटें थीं। चोट के निशान देखने के बाद लोग लोग कैप्टन की बहादुरी की सराहना कर उन्हें अपना हीरो बता रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

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